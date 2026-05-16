MinSalud propone sistema único para seguir fórmulas y entrega de medicamentos en el país

Personal de la salud y al lado el logo de MinSalud (Fotos vía Getty Images y redes sociales de MinSalud)

El Ministerio de Salud presentó para consulta pública un proyecto con el que plantea reunir en un mismo sistema digital la información relacionada con fórmulas médicas, medicamentos y tratamientos de los pacientes en Colombia. Según la cartera, la iniciativa busca fortalecer el seguimiento a la atención en salud y a la entrega de medicamentos en el país.

La propuesta del proyecto hace parte de la estrategia de transformación digital del sistema de salud y contempla ajustes a la Historia Clínica Electrónica para permitir que clínicas, hospitales, EPS y gestores farmacéuticos compartan información de manera centralizada.

De acuerdo con el Ministerio, el proyecto incorpora el llamado Resumen Digital de Atención (RDA), una herramienta que consolidaría datos relacionados con la formulación médica, el direccionamiento, la programación y la entrega de medicamentos dentro de un mismo entorno digital. Inicialmente, la medida comenzaría aplicándose a medicamentos y posteriormente incluiría otras tecnologías en salud.

La cartera aseguró que el objetivo es contar con información más organizada sobre el proceso de atención, desde el momento en que un médico formula un medicamento hasta que este finalmente llega al paciente. El sistema también permitiría hacer seguimiento al acceso de los usuarios a tratamientos y tecnologías en salud.

El proyecto busca reducir retrasos y trámites repetidos en el sistema de salud

Según el Ministerio, uno de los principales propósitos de la propuesta es reducir problemas derivados de la falta de intercambio de información entre entidades del sistema, situación que, de acuerdo con la cartera, genera retrasos, duplicidad de trámites y dificultades en la entrega de medicamentos y tratamientos.

La entidad indicó además que el modelo podría disminuir cargas administrativas para médicos y profesionales de la salud, evitando registros repetidos durante las consultas y facilitando la toma de decisiones clínicas.

La medida se desarrolla en el marco de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional dentro de la Sentencia T-760 de 2008 y los Autos 005 de 2024 y 1282 de 2025, relacionados con el fortalecimiento y la integración de los sistemas de información en salud en Colombia.

El Ministerio de Salud señaló que la implementación sería gradual y contaría con acompañamiento técnico para EPS, IPS y demás actores del sistema, con el fin de evitar afectaciones en la prestación de los servicios y en el acceso de los pacientes a tratamientos y medicamentos.