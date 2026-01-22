Actualidad

“Acabaré con la paz total y lanzaré un Plan Colombia 2.0”: Vicky Dávila

La seguridad y la relación con Estados Unidos marcaron la propuesta de gobierno que planteó la candidata si llega a la Presidencia de la República

Vicky Dávila aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegida presidenta de Colombia, pondrá fin a la política de paz total y lanzará un Plan Colombia 2.0 como eje central de su estrategia de seguridad.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Dávila afirmó que su gobierno buscará fortalecer a la fuerza pública y recuperar las capacidades del Estado en materia de inteligencia y cooperación internacional.

“Acabaré con la paz total, reforzaré a la fuerza pública y lanzaré un Plan Colombia 2.0”, señaló la candidata, quien también aseguró que retomará un vínculo estrecho con Estados Unidos e Israel.

Dávila sostuvo que su prioridad será garantizar la seguridad de los colombianos y combatir a los grupos armados ilegales, al tiempo que reiteró que no tomará decisiones que afecten a los trabajadores ni a los sectores más vulnerables.

Además, la integrante de la Gran Consulta por Colombia agregó que, de llegar a la Casa de Nariño, presentará un proyecto que permita que “militares y policías tengan garantías jurídicas” e instalará un bloque de búsqueda anticorrupción.

Y a propósito de la crisis por los medicamentos, Dávila concluyó diciendo que pagaría las deudas en las primeras semanas de su mandato.

