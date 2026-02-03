Oleaje deja cerca de 50 viviendas afectadas en Santa Verónica

El fuerte oleaje registrado durante los últimos dos días mantiene en alerta a las comunidades costeras del Atlántico y ha provocado graves inundaciones y daños estructurales en Santa Verónica, Villa Santa Verónica y Salinas del Rey.

De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de 50 inmuebles, entre viviendas, cabañas y establecimientos comerciales ubicados en primera línea de playa, resultaron afectados, generando importantes pérdidas económicas para los residentes.

Alberto Cianci, propietario de un inmueble en Santa Verónica, advirtió que en algunos sectores la situación es crítica.

“Prácticamente hay unas cabañas que ya quedaron en el aire. Gracias a los espolones que viene trabajando la Gobernación del Atlántico, en meses anteriores se logró contener el fuerte oleaje y evitar daños mayores que incluso pudieron haber hecho desaparecer el pueblo”, señaló.

Actividades turísticas fueron suspendidas

Cianci también explicó que la dinámica del mar habría cambiado de dirección, impactando con mayor fuerza zonas como Villa Santa Verónica, donde los espolones aún no brindan protección suficiente.

La emergencia también obligó a paralizar la actividad turística durante el fin de semana, debido a las peligrosas condiciones del mar. Deportes náuticos como el kitesurf fueron suspendidos por el alto riesgo para deportistas y visitantes.

Las comunidades afectadas insisten en la necesidad de reforzar las medidas de protección costera y mantener la vigilancia ante la persistencia del fuerte oleaje.