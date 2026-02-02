La comunidad no exige la salida de la Fuerza Pública, son los grupos criminales: MinDefensa

Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez manifestó que el corregimiento de El Plateado de Argelia, Cauca, no es la comunidad la que exige la salida de la Fuerza Pública del territorio, dijo que son los grupos criminales.

El pronunciamiento tuvo lugar tras los recientes disturbios registrados en este corregimiento que dejaron fallecidos y heridos y tras los cuales la comunidad exigía la salida del territorio de la Fuerza Pública y el desmonte de la Estación de Policía.

El funcionario explicó que, desde que inició la Operación Perseo en ese territorio, “cada vez que se neutraliza una amenaza aparecen personas, muchas de ellas criminales del cartel de ‘Mordisco’, camufladas de civil, que en asonada hacen retroceder a las tropas”.

También explicó lo sucedido en este territorio, señalando que, “ocurrió un evento en el que dos sujetos intentaron asesinar a policías, los uniformados reaccionaron y abatieron a los presuntos implicados. La información preliminar que tenemos es que eran de nacionalidad venezolana”.

Asimismo, dijo que, “en los siguientes días empezaron a acumularse personas en el parque de El Plateado. Al lado de un grupo que realizaba una actividad comunitaria, otra aglomeración alistaba explosivos, se les estallaron, murió un ciudadano y más de una decena resultó herida”.

Además, recalcó que posteriormente atacaron a la Fuerza Pública con bombas molotov.

Sánchez reiteró que la Fuerza Pública no ataca a la comunidad, sino que la protege. Afirmó que quienes deben salir son los delincuentes, no la Policía.

El ministro de Defensa explicó que, desde el ingreso de la Policía al municipio de Argelia en el marco de la Operación Perseo el 12 de octubre del 2024, los índices de seguridad han mejorado. “En la zona se redujo el homicidio en un 33%, actos terroristas en un 60%, el desplazamiento forzado en 91%, el reclutamiento de menores cayó a un dígito y se incrementó el secuestro”, aseveró.

Finalmente, Pedro Sánchez puntualizó que la gran mayoría de la población de El Plateado es gente de bien y quiere que la Fuerza Pública los acompañe.