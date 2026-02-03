Martes 3 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Por fin la gobernación del Quindío entregó el complejo acuático a la alcaldía de Armenia. Foto: Cortesía gobernación del Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia ya es una realidad la reducción en el precio de la gasolina, tras la resolución emitida por el ministerio de Minas y Energía

Recordemos que este fin de semana el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución que hace efectiva y materializa la rebaja del precio de la gasolina en Colombia. Salimos a las calles desde Caracol Radio Armenia a consultar sobre el panorama y es así como logramos evidenciar que ya se hace efectiva esta medida en la ciudad.

Precisamente la administradora de una de las estaciones de servicio destacó que desde hoy lunes 2 de febrero empezó a regir la disminución puesto que el fin de semana no trabaja el área administrativa.

Explicó que tienen un piso y un techo establecido por el régimen de libertad regulada de precios en cuanto a la gasolina. Resaltó que estaban en cuanto a corriente a $16.099 y ahora con la reducción quedó en $15.699 que considera sigue siendo muy por debajo de lo permitido.

En cuanto al ACPM resaltó que continua sin ninguna novedad y siempre están al tanto de las directrices del gobierno nacional.

Es de anotar que el Ministerio de Minas y Energía resaltó que continuará haciendo un continuo seguimiento a la correcta implementación de la resolución.

Damnificados por incendio en Armenia llaman a la solidaridad, dispusieron de centro de acopio

En el barrio Pradito Bajo al sur de la ciudad se dispuso de un centro de acopio para las ayudas a los damnificados del incendio que se registró el fin de semana y que consumió varias viviendas.

Caracol Radio se desplazó al lugar donde se evidenció la magnitud de la tragedia puesto que el fuego arrasó todo a su paso originando que 16 familias perdieran todo.

Maria Helena García, es una de las afectadas y relató que han sido momentos de mucha angustia puesto que junto con su familia quedaron sin un techo, sin comida y sin ropa por lo que esperan la solidaridad de los ciudadanos para lograr salir adelante.

Dijo que ahora están apuntando a la reconstrucción de las 12 viviendas que fueron consumidas totalmente y esperan prontamente puedan resurgir de las cenizas.

En ese mismo sentido se pronunció Orfeneri García Mendoza quien es edil de la comuna 4 y ha liderado todo el proceso de ayudas. Afirmó que son 16 familias damnificadas y más de 60 personas por lo que han articulado esfuerzos con las autoridades competentes con el objetivo de brindar las ayudas que permitan subsanar las necesidades por las que atraviesan en medio de la emergencia.

Señaló que dispusieron de un centro de acopio en el lugar donde canalizan para que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo requieren.

Dio a conocer que necesitan elementos de cocina, platos desechables, artículos de aseo y alimentos por eso invitó a la comunidad a movilizarse y aportar a los damnificados.

el director operativo y de desarrollo comunitario de la gobernación departamental Sebastián Cárdenas manifestó que avanzan en el trabajo articulado para brindar todo el apoyo a las familias que resultaron damnificadas.

Alertó sobre que existen dos a tres censos lo que podría originar que personas que no son afectadas puedan beneficiarse de las ayudas, es por eso por lo que invitó a informarse por los canales oficiales y conocer de primera mano quienes realmente resultaron damnificados con el incendio del pasado fin de semana.

El mantenimiento y la operatividad de los hidrantes en la ciudad cumplen un papel fundamental en la atención de emergencias y en el suministro oportuno de agua para el control de incendios. En este sentido, Empresas Públicas de Armenia adelanta labores permanentes de revisión y mantenimiento de esta infraestructura, garantizando su correcto funcionamiento en los diferentes sectores del municipio.

De acuerdo con el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Armenia, José Augusto Montoya Torres, el buen estado de los hidrantes facilita de manera significativa el trabajo operativo de los organismos de socorro y permite contar con un suministro permanente de agua en toda la ciudad, aspecto clave para una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Pacientes oncológicos y trasplantados en Armenia denuncias deficiencias en la entrega de medicamentos afectando sus condiciones de salud

En efecto no paran las quejas sobre la complejidad de los usuarios a la hora de reclamar los medicamentos debido a las largas filas y que muchos quedan pendientes lo que no permite la efectividad en el proceso.

Uno de los usuarios afectados en la ciudad padece cáncer linfático y de hígado, además fue trasplantado por lo que evidenció el viacrucis que vive a la hora de la entrega de los medicamentos lo que impacta directamente en su calidad de vida.

Señaló que cuenta con un tratamiento muy costoso mensualmente, pero la dificultad se centra en que casi deben mendigar para que los medicamentos sean entregados oportunamente.

Considera que no le parece justo que tenga dificultades hace cinco meses con los medicamentos porque no lo tienen o está próximo a compra por lo que es muy complejo para la efectividad del tratamiento de su salud.

Reconoció que entiende todo es un negocio porque si las EPS no pagan es muy difícil que las farmacéuticas generen las entregas, sin embargo, dijo que no deben poner en riesgo la salud de los usuarios.

Están alborotados los ladrones, en cámaras de seguridad de un local comercial de venta de frutas y otros productos ubicada en la avenida 19 norte sector de Provitec cerca de la unidad 2 en Armenia, se observa como el delincuente ingresa al lugar ubica la caja registradora y se lleva el dinero y sale como si nada.

Este es el segundo caso de robo que se presenta al norte de Armenia en menos de cuatro días, afectando a un local comercial.

No hay derecho, intentaron estafar al dueño de la joyería y relojería que fue víctima de millonario robo en un centro comercial en Armenia.

Así lo reveló Fernando Gómez, dueño de la relojería donde el fin de semana delincuentes se llevaron mercancía avaluada en 68 millones de pesos en relojes de su local ubicado en el centro comercial Unicentro,

Manifestó que por fortuna se dieron cuenta a tiempo de la estafa que pretendían cometer personas que lo llamaron para supuestamente entregarle los relojes y recibir una supuesta recompensa, finalmente los estafadores no lograron su cometido y por eso interpusieron la denuncia respectiva

98.000 mil millones de pesos en derrama económica dejo la pasada temporada turística en solo ocho días y en cinco municipios del Quindío según estudio de la Cámara de Comercio de Armenia.

Según datos de Migración Colombia, en el año 2025 un total de 33.997 extranjeros llegaron al país y eligieron al Quindío como destino principal de su visita de los cuales un 90.5% lo hizo con fines turísticos.

Después de Estados Unidos y España, Ecuador es el país de origen desde donde más visitantes arribaron al departamento como destino principal, mostrando una clara relación potencial entre el país fronterizo y Colombia.

En términos generales, el 60.1% los empresarios encuestados consideraron que esta temporada frente a la anterior, fue superior o igualmente buena. El alojamiento urbano y rural es el preferido por los turistas.

De acuerdo al promedio de personas por vehículo utilizado, se estima que, en 8 días de medición en los municipios de Salento, Filandia, Buenavista, Córdoba y Pijao pudieron movilizarse en los 8 días de medición 285.190 personas

Un total de 10.852 jurados de votación, de los cuales 9.000 son principales y 1.852 son remanentes, fueron designados en el departamento de Quindío para las elecciones de Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Jurados de votación’ y el botón ‘Consultar aquí’.

Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Las capacitaciones a los jurados de votación se llevarán a cabo entre el 18 y el 27 de febrero, en los horarios de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m y 4:00 a 6:00 p. m.

Desde la Registraduría reiteraron que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones o las Página 2 de 2 abandonen podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

Avanza la socialización de la política pública para los adultos mayores en el Quindío, autoridades sostienen que priorizan quienes están en vulnerabilidad

En la tercera sesión extraordinaria de la asamblea departamental se realizó la socialización del proyecto de ordenanza N° 001 de 2026 “Por medio de la cual se adopta la política pública departamental de protección integral a las personas mayores 2026-2035”.

Leonora Muñoz es presidenta de adultos mayores en Filandia y vicepresidenta departamental quien exaltó la importancia de este tipo de espacio para brindar todas las garantías de protección que permitan contar con una vejez digna.

Dijo que entre las principales dificultades está el tema del abandono para las personas mayores en condición de vulnerabilidad por eso lo importante de socializar la política pública que fortalecerá las acciones en pro de la población.

Por su parte, la secretaria de Familia del departamento Aleyda Marín manifestó que es una política integral porque abarca diferentes líneas desde salud, educación y tecnología. Afirmó que la política pública es vinculante no solo con las diferentes secretarías de la gobernación departamental sino a todos los municipios que atienden a esta población.

En Armenia implementan estrategia para recuperar el espacio público en el centro de la ciudad

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez se refirió a la campaña que busca generar conciencia sobre la importancia del uso adecuado del espacio público y la responsabilidad colectiva en la construcción de una ciudad más ordenada.

Destacó que uno de los factores tiene que ver con el diálogo con los vendedores que ocupan el espacio público de manera irregular para lograr acuerdos y despejar las vías, los gestores pedagógicos llevan el mensaje para acudir a la formalidad para garantizar la seguridad y salubridad de los ciudadanos.

Explicó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es invitar a los armenios a no realizar compras a vendedores informales que ocupan los andenes sin autorización, entendiendo que la permanencia de esta actividad depende, en gran medida, de la existencia del comprador informal.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional Quindío, cuenta con nueva directora encargada.

Se trata de Claudia Marcela Quiceno Hoyos, se desempeñó como madre comunitaria durante 18 años y hoy hace parte del nivel asesor de la Dirección General del Bienestar Familiar y reemplaza en el cargo de directora (E) del ICBF en el Quindío a Alexandra Candelo.

Ya son tres años que, en el ICBF en el Quindío no hay director o directora en propiedad, sino encargados debido a problemas y demandas del proceso para elegir director de la entidad que vela por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento

La gobernación del Quindío entregó oficialmente el carro compactador al municipio de Quimbaya, acto liderado por Kurt Wartski Patiño, director del Plan Departamental de Aguas, PDA, adscrito a la secretaría de Aguas e Infraestructura. El proceso se realiza una vez superados en su totalidad los inconvenientes técnicos presentados durante un procedimiento previo, garantizando que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones operativas.

El compactador, con capacidad de 25 yardas cúbicas, representa una inversión superior a los $1.000 millones, recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, correspondientes a la bolsa de inversión municipal, gestionados y aportados por administraciones municipales de vigencias anteriores.

a partir de las 8:30 de la mañana, el alcalde de Armenia, James Padilla García, presidirá la entrega de certificados de asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda a 130 familias de las comunas 2, 4 y 6, en un acto que se realizará en el auditorio de la Secretaría de Educación Municipal, ubicada en la calle 10A No. 23C-44, en el barrio Granada.

La inversión total del proyecto asciende a $2.234 millones, recursos cofinanciados entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que aporta $1.014 millones, y la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, Fomvivienda Armenia, con $1.220 millones. Cada hogar beneficiado contará con una inversión de hasta $15 millones 600 mil pesos, destinada a diagnósticos técnicos y a la ejecución de obras de mejoramiento.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) iniciará una jornada técnica y educativa sobre la gestión y el manejo adecuado de agroquímicos en el departamento, la cual comenzará el próximo lunes 9 de febrero a las 9:00 a. m. en la Casa de la Cultura del municipio de Buenavista.

El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer la conciencia ambiental de la ciudadanía, especialmente en los municipios cordilleranos, que han sido priorizados debido a su alta vocación agrícola. Así lo explicó Fabián Triviño, profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.

Se iniciaron las clases en la universidad La Gran Colombia seccional Armenia del primer semestre del 2026, en los diferentes programas académicos

Gracias a la gestión del Quindío Convention Bureau, el departamento fue elegido como sede del 3er Congreso Iberoamericano de Turismo Deportivo, un evento de alto impacto que proyecta la llegada de al menos 700 asistentes nacionales e internacionales.

Este importante congreso se realizará por primera vez en Colombia y permite posicionar al Quindío como referente en la articulación entre turismo, deporte y desarrollo económico. La designación del departamento como sede es resultado del trabajo y de promoción adelantado por el Quindio Convention Bureau durante la feria internacional FITUR, una de las vitrinas más importantes del turismo a nivel mundial.

El Instituto de Bellas Artes trasciende las aulas para convertirse en puente cultural entre la academia y los territorios. Es así como surge un nuevo ensamble: el Coro Filarmónico de la Universidad del Quindío, una apuesta por fortalecer la cultura y ofrecer espacios de formación artística en la región.

Es por esto por lo que ha abierto oficialmente la convocatoria para aquellos apasionados por el canto que deseen integrar esta agrupación y representar el talento vocal del departamento. Buscan aspirantes mayores de 16 años que deseen asumir el reto de representar culturalmente al departamento.

Las audiciones presenciales se realizarán el lunes 16 de febrero de 2026, a las 6 p. m., en la sede del Instituto de Bellas Artes (Carrera 16 # 20-15, Armenia). Para ello, deben registrarte en el siguiente enlace: http://bit.ly/4bykzz0 y preparar la partitura adjunta (Se evaluará un pasaje de Benedictus sit Deus de Mozart).

En deportes, partidazo en el estadio Centenario de Armenia por la liga betplay Dimayor, El Atlético Junior de Barranquilla le ganó 3 a 2 al Deportivo Pereira en partido válido por la cuarta fecha del campeonato profesional del fútbol colombiano, uno de los goles lo marco el delantero Luis Fernando Muriel.

De otro lado, Por fin, después de más de 3 años, retrasos, demoras y problemas técnicos, la gobernación del Quindío entregó el escenario deportivo del Complejo Acuático a la alcaldía de Armenia.

La entrega del escenario se efectuó oficialmente luego de culminar los trámites administrativos correspondientes entre la Gobernación del Quindío y la Administración Municipal de Armenia, quedando así el complejo bajo la administración del Gobierno de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y del Imdera, entidad que iniciará con los trámites de acondicionamiento y funcionamiento del escenario, buscando que en un plazo menor a un mes se de apertura a Liga de Natación, clubes y quienes cumplan los requisitos para uso restringido.

Finalmente, La Alcaldía de Armenia, en articulación con el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), realizó homenaje al Club Deportivo Camino al Fútbol Quindío por su participación en el Torneo Baby Fútbol, al convertirse en el segundo equipo quindiano en la historia en disputar este certamen, realizado en la ciudad de Medellín.

El reconocimiento exaltó el mérito deportivo de los niños y su cuerpo técnico, quienes representaron con orgullo a Armenia y al Quindío, luego de casi una década sin presencia del departamento en este escenario nacional e internacional.

Durante el acto, el alcalde James Padilla, junto al director del Imdera, Wilson Herrera Osorio, entregó más de cinco millones de pesos en implementación deportiva de alta calidad, consistente en balones de fútbol número 4 y 5, platillos, petos, uniformes, escaleras de coordinación y aros, además de medallas conmemorativas para los deportistas.