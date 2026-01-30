Viernes 30 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Un hombre fue asesinado al sur de Armenia, el presunto responsable fue capturado momentos en que huyó del lugar y generó un accidente de tránsito, ya son ocho homicidios este año en la ciudad.

Al mediodía del jueves 29 de enero se registró un ataque sicarial en el sector del barrio Las Acacias de la ciudad. De acuerdo con la información del secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez, un hombre que se movilizaba en un vehículo particular fue víctima de sicarios en moto que le propinaron varios impactos con arma de fuego.

Señaló que la víctima identificada como Diego Ospitia Londoño de 42 años de edad fue trasladada a centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas falleció. Mediante un plan candado el presunto responsable del hecho delictivo fue capturado cuando huía en una motocicleta y genera un accidente de tránsito lo que permite el actuar oportuno de las autoridades.

El capturado registra antecedentes judiciales por el delito de homicidio y fue dejado a disposición de la Fiscalía y de otro lado la víctima se dedicaba a la compra y venta de motocicletas y presentaba antecedentes por el delito de receptación.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso puesto que según información que entregó la hermana de la víctima, tenía problemas familiares por una herencia por parte de la abuela materna que era el inmueble donde se encontraba residiendo actualmente.

Y también se reporta en el Quindío esta semana, otro asesinato, el martes 27 de enero fue asesinado Diego Fernando Cardona Sánchez en el municipio de Quimbaya, la policía capturó a dos personas presuntas responsables de este homicidio.

En lo que va del 2026, ya son 14 homicidios en el departamento del Quindío, ocho de los cuales en Armenia.

En desarrollo del Comando Situacional de Seguridad adelantado en el municipio de Circasia, la Secretaría del Interior del Quindío, en articulación con las autoridades locales y la Fuerza Pública, entregó resultados operativos concretos en el marco de las acciones estratégicas para combatir la delincuencia y fortalecer la convivencia ciudadana.

2 capturas por estupefacientes, 11 armas blancas incautadas, 6 comparendos impuestos y 5 vehículos inmovilizados

Estas acciones hacen parte del programa ‘Quindío Seguro’, impulsado por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, que tiene como meta llegar con operativos integrales a los 11 municipios del departamento y a las 10 comunas de la ciudad capital, mediante presencia institucional, control territorial y respuesta operativa coordinada.

Armenia en alerta roja por riesgo de deslizamientos, las zonas de ladera son las de mayor riesgo y cuentan con monitoreo especial

Las lluvias de los últimos días han generado contingencias en la ciudad puntualmente por deslizamientos, colapsos estructurales, inundaciones, caídas de árboles y cubiertas.

El director de la oficina municipal de gestión del riesgo, Omgerd, Javier Vélez manifestó que dichas condiciones climáticas encienden las alarmas específicamente en las zonas de ladera donde la mayoría están invadidas lo que hace más complejo todo el panorama.

Afirmó que precisamente las viviendas que tienen más riesgo de sufrir afectaciones son las que están ubicadas en estas zonas y teniendo en cuenta que no hay manejo de aguas lluvias lo que deriva en los colapsos debido a la sobresaturación de terreno.

Entre las recomendaciones que entregó a la comunidad en el marco de la temporada de lluvias es en cuanto a realizar el mantenimiento y revisión respectiva como no manipular taludes ni desprotegerlos de su vegetación nativa.

En alerta naranja por riesgo de deslizamiento se encuentran los municipios de Calarcá, Circasia, Filandia, Pijao y Salento.

En la avenida Ancízar López de Armenia se registra contingencia vial debido a obras de reposición parcial del alcantarillado

Hasta este viernes 30 de enero se realizará un cierre total en este corredor vial en el sentido sur- norte entre las calles 18 y 10. Al respecto Jhon Fabio Cruz del proceso de recolección y transporte de aguas residuales de Empresas Públicas de la ciudad informó que actualmente están ejecutando el contrato de obra 039 que corresponde a la reposición de 213 metros de tubería principal y las conexiones domiciliarias de las viviendas sobre la carrera 12 entre calles 10 y 11 con una inversión superior a los 500 millones de pesos.

Fue claro que en coordinación con la secretaría de tránsito de la ciudad implementan un plan de manejo que consiste que, durante el cierre total, la movilidad se desviará por la glorieta de la estación de servicio La Vuelta, calle 20, carrera 12, calle 12 y carrera 13.

En ese mismo sentido, mencionó que habrá cierres parciales entre la calle 11A y la calle 10 hasta el mes de marzo, con reducción de la vía a un carril.

300.000 tutelas reclamando el derecho de salud tramitó el sistema judicial en Colombia en el 2025, la representante a la cámara del Quindío Piedad Correal solicitará a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales

En Calarcá habrá jornada especial de entrega de medicamentos pendientes para los usuarios de la Nueva EPS

En la sede de Discolmets en el municipio de Calarcá se realizará hasta hoy viernes 30 de enero una priorización para los usuarios que tienen entregas pendientes de medicamentos para lograr facilitar el acceso.

El personero de la Villa del Cacique, Jorge Triana evidenció que este inicio de año ha sido traumático en la entrega de medicamentos teniendo en cuenta que el operador es uno de los más grandes puesto que son 30.000 los usuarios de la Nueva EPS.

Sostuvo que han sido reiterativos con la exposición de la situación puesto que llevan cerca de 16 envíos a la Superintendencia de Salud, tutelas, desacatos y acciones de todo tipo, pero dijo que no ha sido posible tener una prestación del servicio en óptimas condiciones.

Recordó que la situación ha sido muy compleja también por las remisiones desde otros municipios como Armenia que colapsan la entrega en Calarcá lo que impacta en la salud de los usuarios. Ante esto, aseguró que lograron que se implementará un plan de contingencia para despachar los pendientes y que se pongan al día.

En el Quindío fueron habilitados los canales para el pago del impuesto vehicular que tiene como fecha límite el mes de julio

En efecto ya todo está dispuesto para que los contribuyentes cancelen el impuesto vehicular a tiempo y eviten pago de intereses moratorios.

El director tributario de la secretaría de Hacienda de la gobernación departamental, Mauricio Olarte informó que la fecha máxima de pago del impuesto quedó establecida para el 31 de julio a través del decreto 1176 de diciembre del 2025.

Enfatizó en que cuentan con los canales habilitados para que la ciudadanía pueda cancelar el impuesto sin mayor dificultad entre esos son las cajas de la tesorería departamental, cualquier sucursal del banco de Occidente y Davivienda y también a través de la página de internet por PSE.

Destacó que pronto estarán en las calles de los diferentes municipios entregando volantes con la información para el pago efectivo del impuesto.

Resaltó que el año 2025 llegaron al 95% de la meta de recaudo que es cercana a los 34 mil millones de pesos.

En la carrera 19 con calle 11, la Alcaldía de Armenia inició uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía: la renovación y modernización integral de la red semafórica de la ciudad, una intervención clave para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la gestión del tránsito.

Este proyecto permitirá la modernización de las 70 intersecciones semaforizadas actuales, que hoy operan con equipos aislados y sin sincronización, además de la habilitación de 11 nuevas intersecciones, fundamentales para optimizar el flujo vehicular en puntos críticos de la ciudad.

seis agencias tour operadoras de turismo de Armenia y el Quindío acompañadas y apoyadas por la alianza interinstitucional, representaron a la región ante compradores, mayoristas y expertos de la industria turística internacional con más de 30 citas de negocios.

Espacio institucional dentro del stand de ProColombia, desde donde se desarrolló una intensa agenda de negocios, promoción y posicionamiento del destino: gracias a la gestión del Quindío Convention Bureau, se obtuvo un espacio dentro del stand de ProColombia, permitiendo la participación conjunta de instituciones.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío inició su agenda 2026 de la estrategia Acceso a Mercados con la participación del empresariado regional en Colombiatex de las Américas, uno de los escenarios más importantes del país para el Sistema Moda y la cadena textil-confección.

Esta participación permitió a las empresas del Quindío fortalecer su visibilidad, actualizarse en tendencias, identificar nuevos proveedores, acceder a soluciones tecnológicas y generar conexiones comerciales estratégicas, contribuyendo al fortalecimiento de su competitividad y capacidad de crecimiento.

Empresas Públicas de Armenia. informa que este viernes 30 de enero de 2026 se llevará a cabo una suspensión parcial y preventiva del servicio de acueducto en el sector hidráulico 2 – vía Montenegro, debido a trabajos de traslado de redes de acueducto en la vereda El Mesón. La suspensión está programada en un horario estimado entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Los sectores que presentarán interrupción en el suministro de agua potable son la vereda El Mesón, vereda Pantanillo, sector Villa Yolanda y la vía Armenia – Montenegro, impactando a un total de 102 suscriptores pertenecientes al sector hidráulico 2.

En noticias políticas, El candidato a la Cámara de Representantes por el Quindío en coalición del partido Conservador y el Centro democrático, Juan Camilo Cárdenas le salió el paso a la demanda que aceptó el Consejo nacional Electoral y que busca la revocatoria de su inscripción.

El candidato manifestó “Es tanto el desespero, empezaron a surgir rumores, ataques para sembrar dudas sobre mi candidatura a la Cámara Representante. Y claro, esto no es casualidad. Cuando uno camina fuerte, conecta con la gente, llegan estas acusaciones. Es falso que mi inscripción es irregular. Todo se hizo con transparencia, con rigor y apegado a la ley. Aquí no hay doble militancia y está todo sustentado, yo le digo con tranquilidad y mirándolos a los ojos que seguimos de pie que seguimos fuertes”

El candidato presidencial Mauricio Lizcano estuvo de visita en Armenia como parte de su recorrido de la campaña presidencial donde hablo de sus propuestas en temas de seguridad y salud que son hoy los temas que mas preocupan a los ciudadanos.

Hoy estará de visita en Armenia el candidato presidencial del pacto histórico, Iván Cepeda

Precisamente el candidato estará desde el mediodía en una concentración en la plaza de Bolívar de la ciudad donde se espera el acompañamiento de sus seguidores. La diputada del pacto histórico, Jessica Obando dijo que se espera gran afluencia de personas que llegarán del Valle, Tolima, Risaralda y Caldas, pero también desde los diferentes municipios del departamento del Quindío.

Resaltó que la visita del candidato contará con diferentes personalidades a nivel regional y departamental por eso lo clave del acompañamiento para conocer de primera mano las propuestas correspondientes.

En deportes, La selección de fútbol del Quindío perdió 3 a 1 frente a la Selección de Atlántico en la tercera fecha del zonal clasificatorio del Campeonato Nacional Interligas Masculino sub-13 que se lleva a cabo en Barranquilla, el último partido del onceno quindiano será mañana sábado 31 de enero enfrentando a Nariño.

De otro lado, el Deportes Quindío enfrentará a Leones por la segunda fecha del Torneo Dimayor de la B este domingo 1 de febrero a las 3 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, cabe recordar que hay promoción de 2x1 en las tribunas del escenario deportivo y que los niños entre los 5 y 10 años podrán ingresar gratis a las tribunas oriental y occidental en compañía de un adulto responsable.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, invita a las familias a disfrutar de la CicloVida todos los domingos, de 8:00 a.m. a 12:00 m., en el tramo norte de la Avenida Centenario, desde el Conjunto Residencial Ibérica hasta el Batallón de Servicios No. 8. Son tres kilómetros de vía segura habilitada para caminantes, corredores, ciclistas y toda la comunidad.

El tramo sur, alrededor del estadio, se habilitará este fin de semana, mientras se realizan ajustes para ampliar la cobertura y garantizar la seguridad de los participantes. Este espacio estará enfocado en las comunas 1, 2 y 3, sumando nuevas rutas para que más armenios disfruten de la actividad física y la recreación al aire libre