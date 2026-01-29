Desmantelan laboratorio para procesar cocaína en área fronteriza con Ecuador

Cumbal-Nariño

Un nuevo golpe al narcotráfico propinó en Ejercito en el sur de Nariño. Soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 3, destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en inmediaciones de la vereda Llano Grande, municipio de Cumbal.

En el lugar fueron hallados 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína, entre otros elementos, entre estos insumos para el procesamiento del alcaloide.

Al parecer, esta infraestructura ilegal pertenecería al grupo armado organizado (GAO) Comuneros del Sur, Compañía José Luis Cabrera Ruales que delinque en la zona.

Así mismo, fue capturado un sujeto que se encontraba en las inmediaciones del laboratorio, el cual ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según la Unidad Militar que desarrolló el operativo con este resultado la se afectan las economías ilícitas de este grupo al margen de la ley un estimado de más de 6700 millones de pesos, impidiendo que la droga llegue a diferentes mercados.