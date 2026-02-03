Bucaramanga

Asomiflor: obra de mitigación llega al 83 % y reduce a más de 780 familias

La intervención se ejecuta en Floridablanca para reducir el riesgo por movimientos en masa en este sector.

Asomiflor: obra de mitigación llega al 83 % y reduce a más de 780 familias

María José Parra Cepeda

La construcción de la pantalla anclada y la estabilización del asentamiento humano Asomiflor, en Floridablanca, alcanzan un 83 % de avance físico, de acuerdo con la más reciente visita técnica de seguimiento al proyecto.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La intervención se desarrolla sobre la transversal oriental del municipio y es clave para disminuir el riesgo asociado a movimientos en masa en una zona históricamente vulnerable por sus condiciones de pendiente y geografía.

Lea también: Santander en alerta por lluvias: 52 municipios en riesgo por deslizamientos y desbordamiento de ríos

Con el avance de la obra, se fortalecen las condiciones de seguridad para la comunidad y se reduce la amenaza de deslizamientos que impactan directamente a las familias que habitan en el sector.

Le puede interesar: Las lluvias elevan el nivel del río Magdalena y ponen en alerta a Barrancabermeja

Desde la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, se mantiene seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, mientras continúan otras obras de mitigación en Floridablanca orientadas a proteger a las comunidades expuestas a riesgos naturales.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad