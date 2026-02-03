Asomiflor: obra de mitigación llega al 83 % y reduce a más de 780 familias

La construcción de la pantalla anclada y la estabilización del asentamiento humano Asomiflor, en Floridablanca, alcanzan un 83 % de avance físico, de acuerdo con la más reciente visita técnica de seguimiento al proyecto.

La intervención se desarrolla sobre la transversal oriental del municipio y es clave para disminuir el riesgo asociado a movimientos en masa en una zona históricamente vulnerable por sus condiciones de pendiente y geografía.

Con el avance de la obra, se fortalecen las condiciones de seguridad para la comunidad y se reduce la amenaza de deslizamientos que impactan directamente a las familias que habitan en el sector.

Desde la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, se mantiene seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, mientras continúan otras obras de mitigación en Floridablanca orientadas a proteger a las comunidades expuestas a riesgos naturales.