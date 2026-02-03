Arsenal se clasifica a la final de la Carabao Cup, luego de vencer al Chelsea: ¿Cuál será su rival?

Las <b>primera semifinal de la Carabao Cup 2025-26 </b>se definió en favor del <b>Arsenal, que eliminó al Chelsea</b> tras derrotarlo por un marcador global de 4-2<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2026/02/03/james-rodriguez-definio-su-futuro-dejo-mensaje-contundente-de-cara-al-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/03/james-rodriguez-definio-su-futuro-dejo-mensaje-contundente-de-cara-al-mundial-2026/"><b>¿James Rodríguez definió su futuro?: dejó mensaje contundente de cara al Mundial 2026</b></a>La serie se encontraba <b>de 3-2</b> en favor de los <i>Gunners</i>, gracias a lo vivido en el duelo de ida en Stamford Bridge. Durante el encuentro de ida, los de Mikel Arteta se llevaron el triunfo con anotaciones de <b>Ben White (7′), Victoir Gyokeres (49′) y Martin Zubimendi (71′)</b>, mientras que los Blues descontaron con el <b>doblete de Alejandro Garnacho</b> (57′, 83′).Ahora, en el encuentro de vuelta disputado en Emirates, el Arsenal terminó imponiéndose por la mínima diferencia, tras un tarío tanto de <b>Kai Havertz (90+7′)</b>.<b>Lea también acá: </b><a href="https://caracol.com.co/2026/02/03/marino-hinestroza-debuto-con-vasco-da-gama-en-duelo-ante-el-madureira/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/03/marino-hinestroza-debuto-con-vasco-da-gama-en-duelo-ante-el-madureira/"><b>Marino Hinestroza debutó con Vasco Da Gama en duelo ante el Madureira</b></a>El rival del Arsenal en la final de la Carabao Cup será el vencedor de la llave entre <b>Manchester City y Newcastle</b>, duelo programado para el miércoles 4 de febrero (3PM). La serie va 2-0 en favor de los de Pep Guardiola.