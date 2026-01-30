Un hombre fue asesinado con arma de fuego en Armenia, el presunto responsable fue capturado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Al mediodía del jueves 29 de enero se registró un ataque sicarial en el sector del barrio Las Acacias de la ciudad.

De acuerdo con la información del secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez, un hombre que se movilizaba en un vehículo particular fue víctima de sicarios en moto que le propinaron varios impactos con arma de fuego.

Señaló que la víctima identificada como Diego Ospitia Londoño de 42 años de edad fue trasladada a centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Mediante un plan candado el presunto responsable del hecho delictivo fue capturado cuando huía en una motocicleta y genera un accidente de tránsito lo que permite el actuar oportuno de las autoridades.

El capturado registra antecedentes judiciales por el delito de homicidio y fue dejado a disposición de la Fiscalía y de otro lado la víctima se dedicaba a la compra y venta de motocicletas y presentaba antecedentes por el delito de receptación.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso puesto que según información que entregó la hermana de la víctima, tenía problemas familiares por una herencia por parte de la abuela materna que era el inmueble donde se encontraba residiendo actualmente.