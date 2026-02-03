Alerta por aumento del oleaje en el Pacífico colombiano: olas podrían alcanzar hasta 3 metros

La Dirección General Marítima, DIMAR, emitió una alerta para los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca ante el aumento del oleaje en la cuenca del Pacífico colombiano, con alturas que podrían oscilar entre 1.5 y 3.0 metros durante las próximas 72 horas, a partir de este 2 de febrero.

Las condiciones meteomarinas adversas también incluyen el fortalecimiento de los vientos, con velocidades entre 17 y 30 nudos, equivalentes a 31.4 y 55.5 kilómetros por hora, especialmente en zonas marítimas del litoral norte y centro del Pacífico, como Chocó y Valle del Cauca.

Según explicó la Teniente de Fragata Gabriela Castro, jefa de la sección de Manejo Integrado de Zonas Costeras del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP): “este fenómeno está asociado al fortalecimiento del jet de viento de Panamá, provocado por la interacción de un sistema de baja presión en el suroeste del Caribe colombiano y un frente frío que avanza sobre el centro de ese mar”.

DIMAR advirtió que estas condiciones podrían afectar la navegación de embarcaciones menores, la pesca artesanal y otras actividades marítimas, por lo que recomienda extremar las medidas de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades.

La Autoridad Marítima Colombiana mantiene un monitoreo permanente de la situación y tiene previsto que a partir del miércoles 4 de febrero estas condiciones disminuyan gradualmente.