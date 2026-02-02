Operativo en Betulia deja cuatro capturados y armas tras golpe al microtráfico

Antioquia

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura de cuatro personas señaladas de integrar una estructura dedicada al microtráfico en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia.

La acción se desarrolló el 30 de enero, hacia las seis de la mañana, en el barrio Nariño, zona urbana de esta población.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, el procedimiento fue resultado de labores de investigación adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal, en el marco de la estrategia Juntos por Antioquia.

Según explicó el oficial, los capturados harían parte del grupo delincuencial conocido como “Los del 20 de Julio”, una estructura que venía cumpliendo roles clave en la dinamización de delitos en esta jurisdicción.

El coronel Muñoz señaló que esta organización no solo tendría presencia en Betulia, sino que mantenía conexiones con el corregimiento de Altamira y el municipio de Urrao, lo que ampliaba su capacidad de acción en el suroeste antioqueño.

“Estas personas cumplían funciones estratégicas dentro de la estructura, relacionadas con la venta, logística y control territorial”, indicó.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38, munición de diferentes calibres, cerca de 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres teléfonos celulares.

Según la Policía, estos elementos serán fundamentales para avanzar en nuevas líneas de investigación y esclarecer otras actividades delictivas asociadas al grupo.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional de Concordia y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este resultado debilita la capacidad armada y operativa de la estructura y fortalece el control institucional en el barrio Nariño, uno de los sectores más afectados por su accionar.