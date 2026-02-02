Más de 19 mil jurados de votación fueron designados en el Huila para elecciones de Congreso

La Registraduría Nacional designó más de 19.000 jurados de votación en el Huila para las elecciones de Congreso de 2026.

Más de 19.000 ciudadanos fueron designados como jurados de votación en el departamento del Huila para las elecciones de Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo de 2026, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la entidad, en total fueron seleccionados 19.190 jurados, de los cuales 16.890 son principales y 2.300 remanentes. La designación se realizó a través de sorteos en los que participaron entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones políticas, con el acompañamiento de organismos de control, autoridades locales y la Fuerza Pública.

La Registraduría indicó que las jornadas de capacitación para los jurados de votación se desarrollarán entre el 23 de febrero y el 10 de marzo, en diferentes horarios: de 8:00 a 10:00 de la mañana, de 10:00 a 12:00 del mediodía, de 2:00 a 4:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados ingresando a la aplicación ‘aVotar’, disponible de manera gratuita en Google Play y App Store, o a través de la página web www.registraduria.gov.co, seleccionando la opción ‘Elecciones 2026’, luego ‘Congreso de la República’ y finalmente ‘Jurados de votación’.

La entidad reiteró que prestar el servicio como jurado de votación es de carácter obligatorio. Quienes no asistan sin una causa justificada podrán ser sancionados con multas de hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en el caso de servidores públicos, con la destitución del cargo. No obstante, los jurados tendrán derecho a un día de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral.