Más de 1.700 personas continúan desaparecidas en el Huila, advierte la Unidad de Búsqueda

Neiva

La funcionaria señaló que en el Huila existen más de 1.700 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor debido al subregistro existente. Indicó además que, gracias al trabajo articulado con organizaciones sociales y comunidades, la entidad ha logrado recuperar 140 cuerpos y entregar dignamente más de 30 personas a sus familiares.

La directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Yaneth Forero Martínez, comento en Neiva, que “para evaluar los avances del trabajo humanitario que adelanta la entidad en el Huila y participar en las actividades de conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Durante su intervención en Caracol Radio, resaltó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y acompañar a las familias buscadoras”.

La funcionaria señaló que en el Huila existen más de 1.700 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor debido al subregistro existente. Indicó además que, gracias al trabajo articulado con organizaciones sociales y comunidades, la entidad ha logrado recuperar 140 cuerpos y entregar dignamente más de 30 personas a sus familiares.

Forero Martínez destacó que uno de los resultados más significativos en el departamento ha sido el hallazgo de una persona con vida, situación que calificó como esperanzadora para las familias. Explicó que muchas de estas desapariciones están relacionadas con reclutamiento forzado, desplazamientos y amenazas derivadas del conflicto armado.

La directora aseguró que la Unidad de Búsqueda, reconoció que una de las mayores dificultades sigue siendo ubicar a las familias de las personas encontradas, debido a que muchas cambiaron de residencia o incluso salieron del país por razones de seguridad.