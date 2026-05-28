Capturan a 18 presuntos integrantes de ‘Los Serenos’ en La Plata, Huila

Neiva

Las autoridades desarticularon en el municipio de La Plata al grupo delincuencial común organizado “Los Serenos”, señalado de distribuir estupefacientes en diferentes sectores de este municipio. El operativo se desarrolló en el marco de la estrategia integral “Huila Más Seguro”.

Luego de varios meses de investigación y seguimiento, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial lograron la captura de 18 personas, entre ellas alias “Cumbamba”, identificado como el presunto cabecilla de la estructura. Dieciséis capturas se hicieron por orden judicial y una más en flagrancia.

Según las investigaciones, los capturados serían responsables de la comercialización de marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína en sectores como el barrio La Pola, El Altico, zonas cercanas al río La Plata y otros puntos utilizados para el expendio de sustancias ilícitas. La organización tendría cerca de cinco años de actividad criminal.

Durante la operación se realizaron cinco diligencias de allanamiento en las que fueron incautados estupefacientes, munición y elementos utilizados para la dosificación de drogas. Además, las autoridades indicaron que los detenidos registran más de 91 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por diferentes delitos.