Lluvias provocan emergencia en el cementerio de Tubará por deslizamiento de terreno

Se cumplen más de 24 horas de lluvias continuas en el departamento del Atlántico sin que se hayan reportado emergencias de gran magnitud, como sí enfrentan otros departamentos del país.

Sin embargo, este domingo 1 de febrero, los habitantes del municipio de Tubará reportaron un deslizamiento del terreno en el cementerio municipal, generando afectaciones en al menos tres bóvedas.

Las precipitaciones permanentes habrían incidido en la inestabilidad del terreno, en donde además se adelantan obras de mejoramiento y cerramiento del camposanto.

La situación ha generado preocupación entre la comunidad por eventual riesgo sanitario ante los daños en bóvedas.

“Una de las consecuencias de lo ocurrido ha sido el retraso en la obra que se está realizando alrededor del cementerio. La fuerte lluvia que ha caído agravó la situación”, señaló un vecino.

Las autoridades municipales activaron los protocolos de atención para prevenir nuevos desprendimientos de tierra.

Se espera el acompañamiento técnico por parte de la Gobernación del Atlántico para evaluar la contingencia.