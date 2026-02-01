Universitario murió por inmersión en playas de Puerto Colombia

En aparente estado de embriaguez un joven de 27 años ingresó al mar en la mañana de este domingo 1 de febrero perdiendo la vida.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La víctima fue identificada como Jordy de Jesús Castillo Suárez.

De acuerdo con las autoridades municipales, la tragedia ocurrió cuando el joven universitario, oriundo del municipio de Soledad, se encontraba en el sector de Pradomar con un grupo de amigos, aparentemente ingiriendo bebidas embriagantes.

Lea también: Lluvias intensas afectan gran parte del Caribe colombiano

Quienes lo acompañaban, aseguraron a la Policía que el joven ingresó al mar, pero lo perdieron de vista.

Minutos más tarde, el cuerpo fue hallado por personas que se encontraban en el sector, sin signos vitales. Pese a los intentos de auxilio, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Las autoridades adelantaron los actos urgentes y reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el ingreso al mar bajo los efectos del alcohol, especialmente en playas con fuerte oleaje.

Actualmente se registran condiciones adversas por un frente frío procedente de Norteamérica, que genera olas superiores a los tres metros de altura y fuertes precipitaciones.