Germán Ávila asumirá funciones presidenciales ante viaje de Petro: ejercerá bajo su responsabilidad

Ante el viaje del presidente Gustavo Petro a Washington, el ministro de Hacienda, Germán Ávila asumirá las funciones presidenciales.

A través del decreto 0084 de 2026, Germán Ávila Plazas de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política, “ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de Gobierno”.

El encargo comenzó el pasado domingo y concluirá el próximo jueves 5 de febrero, cuando retornará el alto mandatario a Colombia, ante el vencimiento del permiso especial que le fue otorgado para el encuentro con Donald Trump.