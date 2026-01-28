Política

Nuevo decreto del Gobierno para nombrar 800 cargos en Colpensiones

Se acerca la Ley de Garantías y los nuevos cargos en el Gobierno.

Persona entregando un documento para un trámite administrativo y de fondo el logo de Colpensiones (Fotos vía Getty Images y COLPRENSA)

A propósito de las declaratorias de insubsistencias en varias entidades del Gobierno, entre ellas la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Caracol Radio conoció que fue expedido un decreto para nombrar 800 nuevos cargos en Colpensiones.

Se trata del decreto 0076 a través del cual se modifica la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones, expedido el 27 de enero a tan solo unos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que comienza el 31 de enero hasta el 7 de agosto del presente año.

El decreto entra en la polémica de las declaratorias de insubsistencias que han marcado a varias entidades gubernamentales en los últimos días, donde por lo menos en la Cancillería han sido sacadas cerca de 130 personas, y en el Dapre la cifra ya asciende a más de 20.

El primero en cuestionar este decreto, fue el expresidente Álvaro Uribe, quien señaló que la expedición tiene intereses políticos: “para ayudar a Cepeda para que gane su imperio de violencia”.

Reiteró en que: “Más burocracia de Petro”.

¿Qué respondió el presidente Petro?

El mandatario cuestionó los señalamientos del expresidente por la expedición del decreto, y le recordó que “hizo una masacre laboral con su ley 50 y otras reformas laborales”.

Además, reiteró en que los cargos son para ubicar a los empleados que se encontraban tercerizados en la entidad.

