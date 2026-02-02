Hernán Darío Herrera explotó en rueda de prensa contra los jugadores del Once Caldas: “¡Es rabia!”

Once Caldas y Jaguares de Córdoba igualaron 1-1 en una nueva jornada de la Liga colombiana, compromiso disputado en Manizales que concentró la emoción y los goles durante el primer tiempo. El conjunto de Manizales fue superior en varios pasajes del juego, pero volvió a carecer de efectividad para quedarse con los tres puntos.

El marcador se abrió al minuto 16′, cuando Dayro Moreno sacó un potente remate de larga distancia con su pierna derecha que dejó sin reacción al guardameta de Jaguares. Sin embargo, la alegría local duró poco, ya que al minuto 20′ el equipo visitante encontró la igualdad tras un tiro libre ejecutado por Cristian Álvarez, cuyo centro fue aprovechado por el defensor central Yan Mosquera con un certero cabezazo.

Tras el empate, Once Caldas mantuvo la iniciativa y generó múltiples opciones de gol, especialmente en el segundo tiempo, pero la falta de definición volvió a pasar factura. En rueda de prensa, el técnico Hernán Darío Herrera expresó su inconformismo por no haber sabido manejar el resultado, pese al buen rendimiento del equipo.

“No es rabia por no ganar, es rabia por cómo jugó el equipo, por cómo atacó por todos lados y no meterla. Creamos muchas opciones y eso duele, porque necesitábamos los tres puntos para seguir peleando por entrar a los ocho. Estamos vivos, no hemos perdido y seguimos trabajando para mejorar la definición, que es lo que nos está faltando”, aseguró el estratega.

Por su parte, Dayro Moreno valoró el respaldo de la afición, que acompañó al equipo pese a la intensa lluvia durante gran parte del compromiso.

“La gente siempre nos apoya y eso nos motiva muchísimo. Agradecemos ese respaldo tan lindo y les pedimos que no desconfíen, porque estamos trabajando para darle una alegría a Manizales y al hincha del Once Caldas”, expresó el capitán de Once Caldas.

