🔴 Once Caldas vs. Jaguares EN VIVO HOY: siga acá la transmisión y el minuto a minuto
Ambos equipos van por su segunda victoria en el campeonato.
Once Caldas recibe a Jaguares en el Estadio Palogrande en la continuidad de la fecha 4 de la Liga colombiana. El conjunto de Manizales va por su segunda victoria y tiene el objetivo de conservar el invicto, pues no ha perdido hasta el momento con una victoria y dos empates.
Por el lado de Jaguares, ganó en su estreno ante Cali y luego perdió con Internacional de Bogotá, mientras que el duelo por la segunda fecha fue postergado.
La última vez que se enfrentaron Once Caldas y Jaguares fue por el Clausura del 2024 y terminó en victoria 2-0 para los blancos con doblete de Dayro Moreno.
Siga acá la transmisión del partido Once Caldas vs. Jaguares
Viva acá el minuto a minuto de Once Caldas vs. Jaguares
Remate fallado por Duván Rodríguez (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Remate fallado por Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto tras un contraataque.
Falta de Kevin Cuesta (Once Caldas).
Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Pipe Gómez (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jader Quiñónes.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Yan Mosquera.
Remate rechazado de Kevin Cuesta (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Diego Martínez.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Mateo Zuleta (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mateo Zuleta (Once Caldas) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
Remate rechazado de Jader Quiñónes (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Cristian Álvarez.
Remate rechazado de Jaime Alvarado (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dayro Moreno.
¡Gooooool! Once Caldas 1, Jaguares de Córdoba 1. Yan Mosquera (Jaguares de Córdoba) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Cristian Álvarez con un centro al área tras botar una falta.
Falta de Kevin Cuesta (Once Caldas).
Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
¡Gooooool! Once Caldas 1, Jaguares de Córdoba 0. Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área por el centro de la portería. Asistencia de Pipe Gómez.
Falta de Pipe Gómez (Once Caldas).
Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mauricio Castaño (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Juan Cuesta (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Mauricio Castaño (Jaguares de Córdoba).
Remate fallado por Mauricio Castaño (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cristian Álvarez.
Remate fallado por Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dayro Moreno.
Falta de Kevin Tamayo (Once Caldas).
Duván Rodríguez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kevin Cuesta.
Remate fallado por Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mateo Zuleta.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Yan Mosquera.
Remate fallado por Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Cuesta tras un saque de esquina.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Carlos Henao.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento