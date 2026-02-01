🔴 Once Caldas vs. Jaguares EN VIVO HOY: siga acá la transmisión y el minuto a minuto

Once Caldas recibe a Jaguares en el Estadio Palogrande en la continuidad de la fecha 4 de la Liga colombiana. El conjunto de Manizales va por su segunda victoria y tiene el objetivo de conservar el invicto, pues no ha perdido hasta el momento con una victoria y dos empates.

Por el lado de Jaguares, ganó en su estreno ante Cali y luego perdió con Internacional de Bogotá, mientras que el duelo por la segunda fecha fue postergado.

La última vez que se enfrentaron Once Caldas y Jaguares fue por el Clausura del 2024 y terminó en victoria 2-0 para los blancos con doblete de Dayro Moreno.

