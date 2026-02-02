Grave acusación de Pep Guardiola contra los árbitros de la Premier League

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y Rodrigo Hernández, capitán del club inglés, cargaron con dureza contra el arbitraje tras el empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, que deja los ‘Citizens’ a seis puntos del liderato que ocupa el Arsenal.

La polémica se produjo en el primer gol del Tottenham, obra de Dominic Solanke, una acción en la que el delantero golpeó la pierna de Marc Guéhi antes de rematar, sin que el VAR corrigiera la decisión del colegiado.

“¿Si un defensa le hace eso a un delantero, es penalti verdad? Lo de la Premier League es fascinante”, expresó después del duelo Guardiola, que recibió tarjeta amarilla por sus protestas después del gol.

El Manchester City, que puso 0-2 en la primera mitad gracias a los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo, se dejó dos puntos después de que el Tottenham Hotspur les empataran con un doblete de Dominic Solanke, que incluso marcó de escorpión.

“No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido”, afirmó visiblemente enfadado en declaraciones a la Premier League.

“Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante”, añadió el español, que remarcó que actualmente es “imposible” hablar con los colegiados.

El empate en el Tottenham Hotspur Stadium prolonga la mala racha del Manchester City, que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos ligueros y se coloca a seis puntos del Arsenal a falta de 14 jornadas. EFE