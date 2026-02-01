Nova Djokovic entrega contundente declaración sobre los rumores de su retirada del tenis: esto dijo. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images) / Quinn Rooney

Novak Djokovic dejó escapar la oportunidad de sumar otro Grand Slam a sus vitrinas, luego de perder la final del Abierto de Australia ante el español Carlos Alcaraz con parciales 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Aunque no se le pudo dar, el serbio demostró que a pesar de sus 38 años de edad, todavía tiene mucho por darle al deporte y precisamente dio una certera declaración, frente a los rumores de su supuesta retirada deportiva.

ASÍ FUE LA VICTORIA DE CARLOS ALCARAZ SOBRE NOVAK DJOKOVIC EN AUSTRALIA

Djokovic habló de su futuro en el tenis

Djokovic, que por primera vez perdió una final del Abierto de Australia y no pudo lograr su título del Grand Slam número veinticinco, tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Alcaraz, que logró el éxito en Melbourne.

“Felicitar a Carlos, un gran torneo y grandes semanas. Lo que has hecho es histórico, legendario. Felicidades. Mucha suerte para el resto de tu carrera, eres muy joven, o sea que seguro que te voy a ver muchas más veces en los siguientes diez años”, anticipó sobre la continuidad que quiere darle a su carrera.

Y frente a los rumores de retiro, sentenció tajantemente: “Quién sabe lo que pasara en 6 meses o un año, pero muchas gracias, los quiero”. Si bien podría ser su último Abierto de Asutralia, queda claro que en los próximos Grand Slams del 2026 dirá presente.

Lea también acá: Yelena Rybákina tumba a la número uno y es campeona del Australian Open

Next decade secured and we’ll be there! 😀 🍿 pic.twitter.com/r00jHVueL4 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

Agradecimiento a su equipo y emotivas palabras hacia Nadal

”Quiero agradecer a mi equipo, son mi roca. Han visto lo mejor y lo peor de mí en quien sabe cuantos años, pero, por supuesto, en las últimas tres semanas, y este éxito es tu éxito “, añadió en su discurso el serbio, que tuvo un saludo para Rafa Nadal, presente en la pista.

”Quiero hablar al legendario Rafa. Dos palabras, es muy raro verte ahí y no aquí, pero solo quiero decirte que ha sido un honor compartir la pista contigo y bueno, esta es la primera vez para mí. Es un poco raro, pero gracias por estar aquí presente", dijo.

“Demasiadas leyendas españolas, parece que estaba jugando contra dos hoy, no es justo”, bromeó el serbio. “Tenía preparado un discurso de victoria y uno de derrota, deja que vuelva a ese”, indicó.

Le puede interesar: Camila Osorio hizo historia en el tenis tras coronarse campeona en el Abierto de Filipinas 2026

“Solo quiero decir que ustdes, el público, sobre todo en los últimos juegos, me han dado algo que no había vivido en Australia, tanto amor… Intento darles buen tenis a lo largo de los años, este es el año 22 que vengo a Australia, y siempre he creído en mí mismo y esto es algo que realmente creo al jugar estos años contra Jannik Sinner y Carlos, pero debo ser sincero y reconocer que no pensaba que fuera a estar en la ceremonia de clausura de un torneo. Estoy muy agradecido", concluyó Djokovic.