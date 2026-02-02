Gobernador de Córdoba ordena evacuación inmediata ante inundaciones y lluvias atípicas

El gobernador Erasmo Zuleta lidera acciones de rescate de una familia atrapada por las aguas en Canalete.

Montería

En respuesta a las lluvias intensas y el aumento del nivel de ríos y mar que afectan a Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara hizo un llamado urgente a todos los alcaldes del departamento.

Durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el mandatario exigió la evacuación inmediata de las familias en zonas de alto riesgo, especialmente en áreas costeras y ribereñas, ante el peligro inminente que representan las condiciones climáticas actuales.

Zuleta Bechara mostró gran preocupación porque, a pesar de las alertas emitidas, algunas comunidades aún no han sido evacuadas.

Vale precisar que la crisis por inundaciones deja a más de 13.000 familias damnificadas en el departamento, según reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Hoy lo más importante es salvaguardar la vida de las personas. Lo material se recupera, para eso estamos reunidos aquí tomando medidas, la vida de la gente no”, afirmó el gobernador. Además, instó a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos de control a que acompañen los esfuerzos para garantizar que las administraciones municipales cumplan con su deber de proteger a la población.

"Si los alcaldes no nos ayudan desde los municipios para nosotros va a ser muy difícil desde la Gobernación": gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ante crisis por inundaciones que dejan a más de 13.000 familias damnificadas en el departamento. pic.twitter.com/AaDZqsULet — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

Una emergencia que desborda la capacidad local

La gravedad de la situación fue manifestada por la alcaldesa de Puerto Escondido, Ivya Marzola, quien confirmó que las inundaciones han afectado a más del 50% del departamento.

En un mensaje desde el corregimiento de La Caña de Canalete, la mandataria local describió una crítica situación de incomunicación y solicitó ayuda.

“Le damos una petición al gobierno nacional, al departamental, que nos ayuden porque esta emergencia sobrepasa toda capacidad de respuesta de parte del municipio”, declaró Marzola.

"Esta emergencia sobrepasa toda capacidad de respuesta de parte del municipio": Ivya Marzola, alcaldesa de Puerto Escondido, Córdoba, ante las inundaciones que han afectado a más del 50% del departamento. pic.twitter.com/gC9mfScxm9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

Frente a este escenario, el gobernador Zuleta Bechara reiteró que la situación actual ha desbordado la capacidad de respuesta, haciendo imperativo un trabajo articulado y urgente entre todas las autoridades.

La prioridad absoluta, coincidieron ambas figuras, es proteger la vida de los cordobeses, movilizando todos los recursos disponibles para la atención de la emergencia en todo el territorio mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

Definen continuidad de clases

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara solicitó, durante el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, que se realice un diagnóstico de las afectaciones en los establecimientos educativos oficiales, con el fin de determinar los daños ocasionados por las intensas lluvias y definir la continuidad de las actividades académicas.

La evaluación se realiza a través de la Secretaría de Educación Departamental, en articulación con la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres (DTAGRD), como parte de las acciones que se adelantan frente a la actual emergencia que afecta a varios municipios del territorio.

De igual manera, se hace un llamado a rectores y directivos docentes para que remitan información actualizada y veraz sobre el estado de cada sede educativa, reportando oportunamente cualquier afectación.