Alerta Roja en embalse Urrá: Vertedero activo y generación eléctrica detenida por exceso de aportes

Montería

La empresa URRÁ declaró una Alerta Roja Operativa en su embalse, tras iniciarse el rebose de agua por el vertedero de la Central Hidroeléctrica.

La medida se tomó al sobrepasarse la cota de 130.50 metros sobre el nivel del mar a las 6:20 p.m., producto de los aportes de caudal que se mantienen por encima de los 2.000 metros cúbicos por segundo.

La situación de lluvias prolongadas por más de 24 horas ha llevado a la compañía a tomar acciones concretas para manejar los excedentes de agua.

A partir del mediodía de hoy, se incrementarán las descargas desde el embalse hacia el río Sinú. Sin embargo, en un movimiento técnico significativo, la central apagará sus unidades de generación en la casa de máquinas.

El agua será liberada exclusivamente a través del vertedero o rebosadero, una acción dirigida a evitar que los volúmenes descargados al cauce del Sinú sean “mucho más altos”. Esta decisión busca controlar el impacto aguas abajo.

Advertencia a las autoridades y población

Paralelamente, la empresa ha emitido una advertencia formal al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y a todos los Consejos Municipales de la zona.

El llamado es para que se tomen “las medidas pertinentes debido al incremento de los niveles del río Sinú”. La alerta se extiende a la población ribereña de toda la cuenca, a la que se insta a mantenerse atenta a los anuncios oficiales de las autoridades de gestión del riesgo.

La compañía advirtió que el rebose por el vertedero, sumado a la persistencia de las condiciones de lluvia actuales, “podría generar emergencias”.

Por ello, recalca la importancia de seguir la información hidrológica oficial, la cual se actualiza en el portal web de la empresa. La situación requiere máxima precaución dado el escenario de vulnerabilidad y riesgos que se presenta para las comunidades ubicadas a lo largo del río.