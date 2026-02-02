Comuna 16 celebra inicio de obras del nuevo Hospital Antonio Nariño

El inicio de las obras del nuevo Hospital Antonio Nariño marca un hecho significativo para los habitantes de la Comuna 16, que durante años esperaron la materialización de este proyecto.

Para quienes crecieron alrededor del antiguo centro de salud, fundado en 1971, el comienzo de la construcción representa más que una intervención en infraestructura: simboliza una respuesta a una necesidad histórica del sector y una mejora en el acceso a servicios de salud.

“Esto es un sueño hecho realidad. Aquí traje a mis hijos, aquí los vacunaron, y hoy ver que esta obra empieza es una alegría inmensa. El alcalde nos escuchó y está cumpliendo”, expresó Elena Valencia, líder social del barrio e integrante del Comité de Planificación de la Comuna 16.

Un hospital con enfoque en atención y rehabilitación

El nuevo hospital contará con un área construida de cerca de 3.000 metros cuadrados, distribuidos en dos torres de tres pisos, donde se prestarán servicios de medicina general, odontología y una moderna área de rehabilitación.

La infraestructura también incluirá un Centro CuidArte, un espacio diseñado para el acompañamiento y bienestar de los cuidadores de personas en situación de discapacidad, lo que amplía el alcance social del proyecto.

Para la comunidad, este componente es clave. “Será el primer hospital de rehabilitación en Colombia que atenderá tanto al régimen subsidiado como al contributivo, lo que permitirá una atención integral sin tener que salir del barrio”, señaló Nury Montaño, delegada de discapacidad de la Comuna 16.

Arrancaron las obras del nuevo Hospital Antonio Nariño en la Comuna 16. Ampliar

Un logro construido desde la comunidad

El puesto de salud de Antonio Nariño, que inició “en lata” y luego pasó a una estructura en cemento, ha sido un referente para varias generaciones. Hoy, la transformación hacia un hospital moderno es vista como un logro colectivo.

“Este centro ha crecido con nosotros. Nuestros padres lo fundaron y ahora nuestros hijos y nietos verán un hospital moderno. Es una muestra de que cuando hay compromiso, las cosas sí se pueden”, afirmó Luisa Pulido, integrante de la Liga de Usuarios Carlos Carmona.

Por su parte, la edil Luz Enith Fuentes destacó que este avance es resultado de años de trabajo comunitario y gestión institucional. “Aquí hubo escucha, compromiso y cumplimiento. Hoy la inclusión, la accesibilidad y la dignidad empiezan a convertirse en hechos para nuestra comuna”, señaló.