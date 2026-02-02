Cali

EMCALI mantiene abiertos 13 centros de atención y recaudo en Cali

Los puntos de atención funcionan en jornada continua entre semana y algunos también los sábados, para facilitar los trámites de los usuarios.

EMCALI tiene habilitados 13 centros de atención y recaudo en Cali y su área de influencia.

EMCALI tiene habilitados 13 centros de atención y recaudo en Cali y su área de influencia.

Maira Alexandra Murillo Ibargüen

EMCALI, informó que tiene habilitados 13 Centros de Atención y Recaudo para la atención presencial de los usuarios en Cali y municipios del área de influencia.

Según la empresa, los centros operan en su mayoría de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m., y algunos puntos cuentan con atención los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 m., de acuerdo con la sede.

Entre los lugares habilitados se encuentran el CAM, La Estación, Cosmocentro, Valle del Lili, Versalles, Caicedo, Yumbo y Puerto Tejada, donde los ciudadanos pueden realizar trámites como adquisición de servicios, cambio de suscriptor, compra de servicios de telefonía e internet, presentación de reclamos y registro de PQR.

Puntos de atención.

La entidad recordó que, además de la atención presencial, los usuarios también pueden acceder a los servicios a través de los canales virtuales y telefónicos, para realizar solicitudes y consultas relacionadas con la prestación de los servicios públicos.

Puntos de atención de Emcali.

Líneas de atención: 177 o (602) 524 01 77

Centro de Experiencia Digital: www.emcali.com.co

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad