EMCALI mantiene abiertos 13 centros de atención y recaudo en Cali

EMCALI, informó que tiene habilitados 13 Centros de Atención y Recaudo para la atención presencial de los usuarios en Cali y municipios del área de influencia.

Según la empresa, los centros operan en su mayoría de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m., y algunos puntos cuentan con atención los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 m., de acuerdo con la sede.

Entre los lugares habilitados se encuentran el CAM, La Estación, Cosmocentro, Valle del Lili, Versalles, Caicedo, Yumbo y Puerto Tejada, donde los ciudadanos pueden realizar trámites como adquisición de servicios, cambio de suscriptor, compra de servicios de telefonía e internet, presentación de reclamos y registro de PQR.

La entidad recordó que, además de la atención presencial, los usuarios también pueden acceder a los servicios a través de los canales virtuales y telefónicos, para realizar solicitudes y consultas relacionadas con la prestación de los servicios públicos.

Líneas de atención: 177 o (602) 524 01 77

Centro de Experiencia Digital: www.emcali.com.co