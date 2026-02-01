Pódcast Oír para Ver: “Sala de Urgencias, 24/7 salvando vidas”

El cirujano John Sandoval coordina la sala de urgencias del hospital Universitario del Valle, en donde llegan 20 ambulancias diarias a esta Unidad y cerca de 130 pacientes diarios.

Es un día de semana en horas de la mañana. Varias personas se amontona en una puerta metálica y de vidrio vigilada por un guarda de la empresa de seguridad Nápoles, que, con una tabla con varias hojas de papel en la mano, pregunta nombre, edad y de donde proviene.

Unas personas llegan en silla de ruedas, otras en muletas, unas por sus propios medios o en ambulancias. No hay distingo de edad o de sexo. Todas llegan en búsqueda atención médica, unas en estado grave, otros con un malestar y otras luego de recorrer varios centros asistenciales en busca de atención médica, conocido como el “Paseo de la Muerte”.

Estamos hablando de la sala de urgencias del mayor centro asistencial del sur occidente de Colombia, el hospital Universitario del Valle: “Evaristo García”, conocido como el HUV, que se encuentra rodeado de vendedores ambulantes, funerarias, droguerías, panaderías, restaurantes y a pocas cuadras del estadio olímpico Pascual Guerrero y frente al moderno Centro de Ciencia, Arte y Tecnología, Yawa.

La sala de urgencias del HUV, hospital que este 2026 cumple 70 años, es coordinada por 10 médicos, bajo el mando del cirujano de Tórax, John Sandoval, quien tiene a cargo cerca de 80 personas que trabajan en esta unidad, pero que a hoy, por la sobreocupación que se registra a causa de la crisis de las EPS, se cuenta con personal doble, con aproximadamente 200 auxiliares y entre 50 a 60 médicos.

Para John, que cuenta con 45 años, la sala de urgencias del hospital Universitario del Valle, es la última opción con que cuentan las personas que requieren atención médica urgente en Cali.

“Acceso real al sistema de Salud”, así, con estas palabras califica John Sandoval a la sala de urgencias del hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, en donde llegan 20 ambulancias diarias a esta Unidad y cerca de 130 pacientes diarios.

“Esto genera un hospital pequeño dentro de un hospital grande”, sostiene John Sandoval, coordinador de la sala de urgencias del HUV.

Graduado en el colegio Jefferson de Cali en 1997, John Sandoval le pico el bicho de la medicina, cuando se “regalo” - como él lo asegura- a pagar el Servicio Militar y le toco atender un compañero herido en un ejercicio militar.

“Ese momento fue el clic determinante para seleccionar la profesión de médico”, recuerda.

John, que asegura el Hospital recibe 6 mil correos de todo el país diarios solicitando atención, revela que son 14 quirófanos que funcionan de noche para atender las urgencias, mientras se habilitan los cuatro que se encuentran cerrados para optimizar recursos.

Según Sintrahospiclinicas, el hospital Universitario del Valle tiene una extensión de 76 mil metros cuadrados, de los cuales cerca de 54 mil están construidos.

Son 386 trabajadores de planta, 112 son personal operativos en calidad de trabajadores oficiales, el resto son empleados públicos.

Escuche el Pódcast Oír para Ver “Sala de Urgencias, 24/7 salvando vidas”