Tunja

Banda Sinfónica de Samacá busca apoyo para representar a Colombia en el Mundial de Holanda

Sesenta niños y jóvenes necesitan reunir $1.000 millones para viajar en julio al Mundial de Música en Kerkrade, Países Bajos, y seguir llevando el nombre de Samacá a escenarios internacionales.

Banda Sinfónica de Samacá, Boyacá. Foto: cortesía @embacol.

Banda Sinfónica de Samacá, Boyacá. Foto: cortesía @embacol.

Felipe Carreño

Caracol Radio

La Banda Sinfónica Especial de Samacá enfrenta un reto mayúsculo: reunir $1.000 millones para representar a Colombia en el Mundial de Música que se realizará en Kerkrade, Holanda, el próximo 18 de julio.

Tras conquistar escenarios en Valencia, España, 60 niños y jóvenes buscan ahora hacer historia en uno de los certámenes musicales más importantes del mundo, que se celebra cada cuatro años.

El alcalde Wilson Castiblanco Gil lanzó oficialmente la campaña Sonidos sin Fronteras Holanda, una iniciativa que articula esfuerzos de la Administración Municipal, padres de familia y músicos para lograr los recursos necesarios. El mandatario anunció gestiones ante el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, el Congreso de la República, la Embajada de Colombia en Holanda, entidades departamentales y empresarios del país, con el fin de garantizar la participación de la banda en este evento internacional.

Como parte de la estrategia de recaudo se adelantarán bazares, conciertos, el lanzamiento del disco Joe Sinfónico y una gira nacional; sin embargo, el alcalde reconoció que estos esfuerzos no son suficientes y apeló a la solidaridad ciudadana.

La Alcaldía de Samacá habilitó la cuenta de ahorros 177200111777 de la Fundación Takari, en Davivienda, para recibir donaciones de personas y empresas que deseen apoyar este sueño musical que ya es orgullo del municipio y del país.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad