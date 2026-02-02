Banda Sinfónica de Samacá busca apoyo para representar a Colombia en el Mundial de Holanda

La Banda Sinfónica Especial de Samacá enfrenta un reto mayúsculo: reunir $1.000 millones para representar a Colombia en el Mundial de Música que se realizará en Kerkrade, Holanda, el próximo 18 de julio.

Tras conquistar escenarios en Valencia, España, 60 niños y jóvenes buscan ahora hacer historia en uno de los certámenes musicales más importantes del mundo, que se celebra cada cuatro años.

El alcalde Wilson Castiblanco Gil lanzó oficialmente la campaña Sonidos sin Fronteras Holanda, una iniciativa que articula esfuerzos de la Administración Municipal, padres de familia y músicos para lograr los recursos necesarios. El mandatario anunció gestiones ante el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, el Congreso de la República, la Embajada de Colombia en Holanda, entidades departamentales y empresarios del país, con el fin de garantizar la participación de la banda en este evento internacional.

Como parte de la estrategia de recaudo se adelantarán bazares, conciertos, el lanzamiento del disco Joe Sinfónico y una gira nacional; sin embargo, el alcalde reconoció que estos esfuerzos no son suficientes y apeló a la solidaridad ciudadana.

La Alcaldía de Samacá habilitó la cuenta de ahorros 177200111777 de la Fundación Takari, en Davivienda, para recibir donaciones de personas y empresas que deseen apoyar este sueño musical que ya es orgullo del municipio y del país.