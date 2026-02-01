Denuncian presuntas irregularidades de la alcaldesa de Turbaco por participación en política

Colombia

El abogado penalista Gustavo Moreno presentó una denuncia pública en la que solicita a los organismos de control investigar a la alcaldesa de Turbaco, Claudia Elena Espinosa, por hechos que, según indicó, podrían configurar conductas penales y disciplinarias relacionadas con participación indebida en política y posibles ofrecimientos a ediles del municipio.

De acuerdo con el denunciante, la Red de Deudorías Nacional para la Verdad y la Justicia le solicitó analizar una serie de actuaciones atribuidas a la mandataria local.

¿Qué hizo la alcaldesa?

Entre ellas, se destaca un audio en el que presuntamente la alcaldesa se dirige a una edil, a quien le ofrecería convocar sesiones extraordinarias del concejo como un “regalo” para el mes de diciembre, con el fin de que los ediles reciban ingresos adicionales en esa época del año.

Moreno afirmó que este tipo de expresiones deben ser evaluadas por las autoridades competentes, al considerar que podrían constituir un uso indebido de las funciones públicas.

Asimismo, señaló que la alcaldesa, de manera aparente y presunta, habría participado en escenarios públicos portando prendas alusivas a una campaña política con aspiraciones a la Cámara de Representantes, lo cual, según explicó, estaría prohibido para funcionarios públicos, especialmente para quienes son ordenadores del gasto, más aún en un contexto preelectoral.

¿Qué pasa cuando un servidor público participa en política?

El abogado recordó que el artículo 422 del Código Penal contempla sanciones para la participación indebida en política por parte de servidores públicos y que, en el ámbito disciplinario, este tipo de conductas podría acarrear incluso la destitución del cargo.

“No podemos permitir que el silencio fortalezca la corrupción y debilite al Estado”, señaló Moreno al hacer pública la denuncia.

Finalmente, el jurista solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que adelanten las investigaciones correspondientes y adopten medidas oportunas para esclarecer los hechos.