Pereira vs. Junior: Día, hora y cómo seguir el partidazo por la fecha 4 de Liga Colombiana

Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla se enfrentarán en esta nueva jornada de Liga con el objetivo de sumar tres puntos clave y no quedar atras en la tabla de posiciones desde el arranque del campeonato.

Por parte del equipo local, Pereira no sabe lo que es ganar en los 90′ minutos desde el 15 de octubre de 2025, cuando enfrentó a Millonarios por la fecha 15 de la Liga colombiana, con un marcador favorable de 3-2. Desde entonces, el conjunto matecaña ha disputado nueve partidos, con un balance de seis derrotas y tres empates.

En este inicio de Liga, acumula dos empates consecutivos frente a los equipos capitalinos Fortaleza e Independiente Santa Fe.

Por el lado del conjunto rojiblanco ya logro sumar tres puntos en un partido complicado en su visita al estadio el Campín enfrentandose a Millonarios por la fecha tres de la Liga llevandose un resultado favorable 2-1 a territorio de la costa.

Previa del partido

Este lunes 2 de febrero, en la ciudad de Armenia, se medirán dos equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano por la fecha 4 de la Liga colombiana 2026.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Junior ha conseguido dos victorias, al igual que Deportivo Pereira, mientras que solo se registra un empate. El antecedente más reciente fue triunfo para el cuadro barranquillero por 3-2 en Barranquilla.

La última vez que se enfrentaron fuera de Barranquilla fue el 26 de abril de 2025 victoria para el conjunto matecaña por la mínima diferencia (1-0).

El compromiso se disputará en el estadio de Armenia, escenario que acogerá este duelo debido a las remodelaciones que se están llevando a cabo en el Hernán Ramírez Villegas, lo que añade un atractivo adicional a este cruce de la jornada.

Posibles alineaciones

Deportivo Pereira

Jorge Martínez, Eber Moreno, Julián Bazán, Santiago Aguilar, Nicolás Rengifo, Jared Rodríguez, Miguel Ángel Aguirre, Jorge Bermudez, Sebastián Acosta, Marco Pérez, Yuber Quiñones.

Junior de Barranquilla

Mauro Silveira, Yeison Súarez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Edwin Herrera, Cristian Barrios, Guillermo Celis, Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Fabián Ángel, Teofilo Gutierrez.

Fecha y hora del partido Pereira vs. Junior

Fecha: 2 de febrero del 2026

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Estadio Centenario

Torneo: Liga Colombiana 2026-1

¿Cómo seguir?

Usted podrá vivir el partido el minuto a minuto a través de caracol.com.co