Javier Mascherano y el efecto Messi: “Hace despertar la pasión por cada lado que pasa”

Atlético Nacional e Inter de Miami protagonizaron un atractivo compromiso amistoso en Medellín, que terminó con triunfo 2-1 para el conjunto estadounidense, en un duelo marcado por el planteamiento táctico similar de ambos equipos y la presencia estelar de Lionel Messi.

El conjunto verdolaga abrió el marcador al minuto 25′ de la primera mitad, por intermedio de Juan Pablo Rengifo. Para el segundo tiempo, Inter de Miami ajustó su propuesta y logró mayor protagonismo en campo rival. Al minuto 55′, Luis Suárez igualó el compromiso.

Le puede interesar:

Sobre el cierre del partido, un error defensivo de Elkin Rivero terminó en autogol, decretando la victoria 2-1 para el equipo dirigido por Javier Mascherano.

En rueda de prensa, el técnico argentino resaltó la influencia del capitán albiceleste dentro y fuera del campo: “La ventaja de tener a alguien como Leo Messi es que hace despertar la pasión por cada lado que pasa”.

Además, Mascherano explicó la gestión física del astro argentino durante la pretemporada: “Me gusta acompañar a los jugadores y, sobre todo, saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conoce su cuerpo. Nosotros medimos, sugerimos, y es un ida y vuelta constante para entender cómo se sienten”.

El amistoso dejó buenas sensaciones para ambos equipos, que continúan su preparación con la mira puesta en sus respectivos retos oficiales de la temporada 2026.