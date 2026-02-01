Manchester City resbala con Tottenham y Arsenal celebra: tabla de posiciones en la Premier League. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images) / Mike Hewitt

¡Sorpresa en la Premier League 2025-26! Este domingo primero de febrero, el Manchester City sufrió un duro revés en su pelea por el título liguero, luego de empatar a dos tantos (2-2) con Tottenham en Londres.

Situación complicada para el equipo comandado por Pep Guardiola, teniendo en cuenta que se fue al descanso ganado por un sólido 2-0 con anotaciones de Rayan Cherki (11′) y Antoine Semenyo (44′).

Ahora bien, para el complemento, Tottenham logró recomponer de la mano de la figura del partido, Dominic Solanke. El atacante selló el descuento a los 53′ y al 70′ decretó la paridad final en la capital inglesa.

Resultado que le cae de perlas al Arsenal, vigente líder de la Premier, teniendo en cuenta que su otro perseguidor, el Aston Villa, cayó con el Brentford y con esto se escapó en solitario por la punta.

Resultados de la jornada 24 en Premier League

Tottenham 2-2 Manchester City

Leeds United 0-4 Arsenal

Aston Villa 0-1 Brentford

Wolverhampton 0-2 Bournemouth

Brighton 1-1 Everton

Chelsea 3-2 West Ham

Liverpool 4-1 Newcastle

Manchester United 3-2 Fulham

Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace

Tabla de posiciones de la Premier League

