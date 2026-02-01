Real Madrid vence al Rayo Vallecano y así queda la tabla de posiciones de LaLiga
El cuadro merengue sufrió además la lesión de Jude Bellingham.
Real Madrid sigue en carrera por el título de LaLiga 2025-26. Este domingo primero de febrero, el cuadro español consiguió una apretada victoria por 2-1 sobre Rayo Vallecano, durante la jornada 22 del campeonato.
El cuadro merengue estuvo a punto de resbalar en el Bernabéu frente a un rival que se defendió a la perfección, pero una polémica infracción en el último minuto contra Brahim Díaz terminó en la pena máxima, que a la postre convirtió Kylian Mbappé.
Claro está que no todas fueron buenas noticias para el Madrid, teniendo en cuenta que a los 10 minutos de partido se retiró del campo Jude Belligham, por lo que parece ser una lesión muscular en el posterior de su pierna.
Al final, fue victoria blanca con anotaciones de Vinícius Júnior y el mencionado Mbappé, resultado que le permite llegar a 54 unidades y ponerse así a un solo punto del líder Barcelona, que viene de vencer al Elche.
Resultados de la fecha 22 en LaLiga
- Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
- Espanyol 1-2 Alavés
- Oviedo 1-0 Girona
- Osasuna 2-2 Villarreal
- Levante 0-0 Atlético de Madrid
- Elche 1-3 Barcelona
Tabla de posiciones de LaLiga
Partidos pendientes de la fecha 22 en LaLiga
- Real Betis vs Valencia
- Getafe vs Celta de Vigo
- Athletic Club vs Real Sociedad
- Mallorca vs Sevilla