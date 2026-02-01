Luis Díaz gana el premio al mejor gol del 2025: “No puedo creer que lo haya marcado yo”. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

No cesan los elogios para Luis Díaz en Alemania. Este domingo primero de febrero, el Bayern Múnich informó a través de su página web que el atacante colombiano se quedó con el premio al mejor gol del 2025 en la Bundesliga.

Dicha anotación la consiguió Lucho el pasado 8 de noviembre, cuando el cuadro bávaro empató a dos goles (2-2) con Unión Berlín en el Stadion An der Alten Försterei. Sobre los 38 minutos, Díaz corrió hasta la línea final para controlar un pase largo de Stanisic, estando en el suelo, con un toque sutil, eludió a su marcador y casi sin ángulo definió frente al arquero.

🇨🇴 Lucho last time in Berlin 🤯📐 pic.twitter.com/gMqEhHMbqT — FC Bayern München (@FCBayern) December 2, 2025

El tanto quedó entre los 15 nominados del campeonato alemán y derrotó en la votación a figuras como Harry Kane, Florian Wirtz o Niclas Füllkrug. Fue tildado por medios locales como el “gol imposible”, debido a que el ángulo de remate era de 1.8 grados y su expectativa de gol del 0.3%.

“No puedo creer que lo haya marcado yo”

En declaraciones dadas a la cuenta oficial del Bayern Múnich, Luis Díaz agradeció a los votantes por haberlo elegido y confesó no “creer” haber marcado ese gol, debido a lo complicado que era conseguirlo. Asimismo, prometió más anotaciones y entrega con la institución.

"Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos, ¡fue increíble! El premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador. ¡Así es muy fácil sentirse a gusto!“, empezó diciendo.

Y complementó al respecto: “Muchas gracias por el premio, espero marcar muchos más goles, ya que para mí, como delantero, lo más importante es poder ayudar al equipo con mi esfuerzo“.

Por otro lado, el director general deportivo del Bayern, Max Eberl, sentenció que desde el club se sienten “muy orgullosos”porque Lucho “no solo marcó un gol espectacular”, sino que también “demuestra el extraordinario compromiso y la pasión con la que juega al fútbol“.