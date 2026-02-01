Fue admitida tutela contra presidente Petro por declaraciones de Jesús y María Magdalena

El Juzgado 52 Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, luego de sus declaraciones sobre la figura de Jesucristo, en pleno discurso presidencial, en un acto público en el Hospital San Juan de Dios, el pasado 27 de enero.

El recurso, fue presentado por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que busca determinar si el mandatario vulneró derechos como la libertad de culto.

La tutela sostiene que estas declaraciones no sólo se hicieron desde la voz de un ciudadano común, sino desde la investidura presidencial, lo que les confiere un carácter institucional, y por ello se considera que podrían haber vulnerado la libertad religiosa y de conciencia de creyentes que tienen en Jesucristo una figura central de fe.

El fallo preliminar advierte que el presidente tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa.

Según el juez, al reinterpretar pasajes teológicos sin sustento un histórico reconocido oficialmente por las instituciones religiosas, el jefe de Estado pudo haber afectado la sensibilidad de los creyentes colombianos.

Finalmente, como medida de reparación simbólica, la tutela plantea que el presidente Gustavo Petro lleve a cabo un acto público en el que “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado”, tal como quedó consignado en la acción judicial.