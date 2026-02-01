Denuncia salpica a alto directivo de Findeter por licitación del Hospital de Soacha

El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá y exsecretario de transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, lanzó una nueva denuncia relacionada con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), en la que cuestiona la actuación de Iván Ramírez Rusinque, actual secretario general de la entidad, en un proceso de contratación adelantado en 2014 para la construcción del Hospital de Soacha.

Según Enciso, Ramírez Rusinque hizo parte del equipo jurídico que elaboró los pliegos de condiciones de esa licitación, cuyo valor ascendía a cerca de 48 mil millones de pesos. De acuerdo con la denuncia, el proceso se abrió únicamente por cinco días, a finales de diciembre de 2014, y solo se presentó un proponente.

“Como era de esperar, solamente se presentó un proponente, que era un consorcio conformado por dos firmas constructoras”, aseguró Enciso. Según afirmó, una de esas empresas habría presentado documentación falsa para acreditar experiencia que no tenía, mientras que la otra tenía como representante legal y dueños a familiares directos de Ramírez Rusinque.

“La segunda firma constructora era una empresa cuyo representante legal era el padrastro de Iván Ramírez, y la mamá de Iván Ramírez. ¿Ven la gravedad de lo que estoy hablando?”, dijo el candidato.

Enciso recordó que el contrato terminó en un fracaso. La obra no se culminó, tuvo que ser licitada nuevamente y el municipio de Soacha sufrió durante años las consecuencias de un hospital inconcluso. Además, señaló que el padrastro de Ramírez Rusinque habría sido socio de Julio Gómez, uno de los empresarios involucrados en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

La denuncia también apunta al patrimonio de las personas vinculadas al proceso. Tras revisar registros públicos, Enciso afirmó que entre los involucrados sumarían más de 40 bienes inmuebles. “La mamá de Iván Ramírez tiene 16 bienes, Iván Ramírez tiene 4, su esposa tiene uno. Algo claramente no cuadra” afirmó.

En ese mismo contexto, Enciso lanzó una pregunta directa: “¿De dónde saca tanta plata esta gente?” y aseguró que no se trata de hechos aislados, sino de una alerta sobre posibles conflictos de interés recurrentes y prácticas que, según él, merecen una explicación pública.

Como dato adicional, el candidato señaló que quien fuera la jefa de Ramírez Rusinque en la Alcaldía de Soacha en esa época hoy ocupa el cargo de secretaria general del Ministerio del Interior. “¿Por qué será que todo nos lleva a la misma persona?” concluyó.

Hasta el momento, ni Findeter ni Iván Ramírez Rusinque se han pronunciado públicamente sobre estas denuncias.