“Es falso”: secretario de Findeter responde a denuncia de Camilo Enciso y anuncia acciones legales

Luego de la denuncia pública realizada por el candidato a la Cámara de Representantes, Camilo Enciso, sobre presuntas irregularidades en la licitación del Hospital de Soacha en 2014, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y su secretario general, Iván Ramírez Rusinque, emitieron respuestas formales en las que niegan cualquier vínculo con ese proceso contractual.

En un pronunciamiento del 1 de febrero de 2026, Ramírez Rusinque aseguró que no estuvo vinculado al municipio de Soacha al momento en que se adelantó la licitación y que no participó, directa ni indirectamente, en la elaboración de los pliegos de condiciones. Según indicó, su relación con esa administración terminó en septiembre de 2013, mientras que el contrato del hospital fue adjudicado en diciembre de 2014, más de un año después.

Pronunciamiento de Iván Alirio Ramírez Rusinque sobre la denuncia hecha por el candidato a la Cámara de Representantes, Camilo Enciso. Ampliar

En el mismo documento, señaló que puso a disposición soportes que, según afirma, permiten verificar las fechas de su desvinculación y de la adjudicación del contrato. Además, rechazó que se utilicen referencias de carácter personal o familiar dentro del debate político y anunció que acudirá a la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncias por injuria y calumnia.

Por su parte, Findeter envió una comunicación en la que aclaró que el proceso de contratación del Hospital de Soacha no fue gestionado, financiado ni acompañado por la entidad.

En la carta se precisa que Ramírez Rusinque se vinculó a Findeter en diciembre de 2019, varios años después de los hechos denunciados, y que no existe investigación alguna en su contra relacionada con este caso.