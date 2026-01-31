Findeter desembolsó $4,2 billones en 2025 para impulsar vivienda, energía y desarrollo regional

Findeter, entidad financiera del Grupo Bicentenario, cerró 2025 con desembolsos por $4,2 billones, recursos destinados a 551 proyectos que beneficiaron a 443 municipios de 27 departamentos, además de Bogotá, en línea con los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según la entidad, el 87 % de los municipios impactados corresponden a las categorías 3 a 6, es decir, territorios con mayores necesidades y menor capacidad fiscal.

Le puede interesar: La sombra liberal detrás de Carlos Saad, nuevo presidente de Findeter

Uno de los principales frentes fue la vivienda de interés social y prioritario, con cerca de $995 mil millones destinados a la financiación de 4.320 viviendas en 184 municipios. En eficiencia energética, Findeter desembolsó $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, especialmente en regiones apartadas, como parte del proceso de transición energética.

Ampliar

Adicionalmente, la línea de fortalecimiento institucional permitió desembolsar $613.847 millones para apoyar la gestión financiera y administrativa de 165 entidades territoriales.

El presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, destacó que estos resultados reflejan una banca de desarrollo enfocada en cerrar brechas regionales y responder a las necesidades de los territorios.