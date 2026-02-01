Cursos virtuales GRATIS del DANE 2026: Inscripciones, requisitos y fechas oficiales

En un esfuerzo por democratizar el conocimiento técnico y fortalecer la cultura del dato en el país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha anunciado la apertura de su convocatoria para el primer ciclo de formación virtual de 2026. Esta iniciativa académica busca dotar a los participantes de herramientas avanzadas para la producción, análisis y aprovechamiento estratégico de la información estadística.

El programa está diseñado tanto para profesionales como para ciudadanos interesados en potenciar su perfil laboral mediante el dominio de registros administrativos y el diseño de indicadores de impacto.

Fechas clave y modalidad de estudio del DANE

La oferta educativa destaca por su flexibilidad, permitiendo que cada aprendiz avance a su propio ritmo desde cualquier ubicación.

• Periodo de inscripción: Las personas interesadas podrán realizar su registro desde el 23 de enero hasta el próximo 9 de febrero de 2026.

• Inicio de clases: El acceso a los contenidos en la plataforma estará disponible a partir del viernes 27 de febrero.

• Certificación: Al finalizar satisfactoriamente cada módulo, los estudiantes recibirán una certificación oficial expedida por el DANE, lo que añade un valor curricular significativo a su trayectoria profesional.

Cursos del DANE 2026: 11 programas especializados

Para este primer ciclo, la entidad ha dispuesto 11 cursos especializados que cubren desde la ética en el manejo de datos hasta metodologías de calidad estadística. Las opciones disponibles incluyen:

• Gestión y planificación: Política de Gestión de la Información Estadística y Metodología de formulación de un plan estadístico.

• Técnica y calidad: Diseño y construcción de indicadores, Proceso estadístico y Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC).

• Registros y ética: Fortalecimiento y configuración de registros administrativos, junto al Sistema de ética estadística del DANE (SETE).

• Inclusión y fundamentos: Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística y fundamentos para la generación de información.

Proceso de postulación y requisitos para los cursos del DANE

El trámite de inscripción es sencillo pero requiere atención a ciertos lineamientos institucionales para garantizar el cupo. Según las directrices del DANE, los postulantes deben completar un formulario digital de inscripción.

Aspectos importantes a considerar:

• Límite de participación: Cada aspirante podrá inscribirse a un máximo de dos cursos por ciclo de formación.

• Sugerencia técnica: La entidad recomienda realizar el registro utilizando preferiblemente una cuenta de correo electrónico de Gmail para asegurar la correcta recepción de las credenciales de acceso.

• Oportunidades laborales: Cabe destacar que el personal que forme parte del banco de datos del DANE y participe en estas capacitaciones podría ser convocado para futuros operativos de recolección de información a nivel nacional.

