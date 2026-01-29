Mesa favorita del público del Festival del Frito Cartagenero será elegida con la APP Catalina

El sabor, la tradición y la participación ciudadana se unen una vez más en el Festival del Frito Cartagenero en su versión 42, una de las celebraciones gastronómicas más queridas por los cartageneros. En esta edición, la ciudadanía tiene un papel protagónico: elegir su mesa de fritos favorita a través de la App Catalina.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura invitan a propios y visitantes a disfrutar de esta fiesta del sabor y a votar de manera fácil, rápida y transparente por la mesa que consideren mejor represente la tradición, el talento y la sazón de nuestras matronas y portadores de tradición.

Con sencillos pasos los asistentes al festival podrán votar por su mesa favorita así:

1. Escanear el código QR dispuestos en redes sociales del IPCC, en las mesas de los participantes y en un aviso de espaldas a la tarima del festival, o ingresar directamente al chat de Catalina, asistente virtual: +573233190810.

2. Escribir “Quiero votar en el Festival del Frito Cartagenero”

3. Votar por el número de mesa de su participante favorito

Y así de fácil es escoger tu mesa preferida en el Festival del Frito Cartagenero, tradición que se saborea, participación que se vive.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, instó a ser partícipes de esta gran fiesta gastronómica, “los invito a vivir y disfrutar el Festival del Frito Cartagenero y a ser protagonistas de esta tradición votando por su mesa favorita a través de la App Catalina. Su participación reconoce el talento de nuestros cocineros y fortalece nuestra cultura. Disfruten, saboreen y voten”.

“Queremos que los cartageneros no solo disfruten del festival, sino que también sean parte activa de esta celebración. Su voto es una forma de reconocer el esfuerzo de quienes mantienen viva nuestra cocina tradicional. Además que quien se alce con el primer lugar tendrá premios sorpresas”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.