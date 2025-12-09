Museo Internacional de la Salsa en Nueva York abrirá sala dedicada a El Gran Combo y Rafael Ithier

El Museo Internacional de la Salsa en Nueva York anunció la creación de una sala exclusiva para El Gran Combo de Puerto Rico y su fundador, Rafael Ithier, considerado uno de los pilares del género.

Esta iniciativa surge tras el fallecimiento del líder de “Los Mulatos del Sabor”, el pasado 6 de diciembre de 2025, agrupación que marcó generaciones con su estilo inconfundible.

El Gran Combo de Puerto Rico no fue chiflado en la Feria de Cali. Foto: Instagram del Gran Combo de Puerto Rico Ampliar

La nueva sala será un homenaje a más de seis décadas de historia musical. Fotografías inéditas, instrumentos originales, discos históricos y material audiovisual formarán parte de la exhibición, que también incluirá entrevistas y presentaciones emblemáticas.

El objetivo es preservar la memoria y el aporte cultural de Ithier y su orquesta, reconocida como una de las más influyentes en la música tropical.

Además, el museo confirmó que esta propuesta tendrá una extensión en Puerto Rico, garantizando que el legado permanezca en la isla que vio nacer a la agrupación.

Este espacio será un punto de encuentro para investigadores, fanáticos y músicos que deseen conocer de cerca la evolución del género.

Nueva York reafirma su papel como epicentro cultural de la salsa, al rendir tributo a quienes convirtieron este ritmo en patrimonio latinoamericano. Con esta sala, el Museo Internacional de la Salsa no solo honra a El Gran Combo, sino que también reconoce la importancia de mantener viva la historia de la música que ha unido generaciones y fronteras.

La inauguración está prevista para el próximo año y se espera que atraiga a miles de visitantes de todo el mundo. El legado de Rafael Ithier y El Gran Combo seguirá sonando fuerte, ahora desde las paredes de un museo que celebra la esencia de la salsa.