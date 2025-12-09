Agradezco haber tenido una relación paternal con él: Gilberto Santa Rosa y su adiós a Rafael Ithier

Este martes, 9 de diciembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el reconocido cantante de salsa Gilberto Santa Rosa, quien se refirió a la muerte de Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico, cuya partida enlutó a toda la industria de la música.

“Estamos muy golpeados, pero también estamos muy agradecidos de que Rafael durara 99 largos años en pleno uso de sus facultades dirigiendo a su grupo, tomando las decisiones de su creación y su obra maestra, y eso también hay que agradecerlo, no podemos ser mezquinos“, dijo.

Lea más: Falleció Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

Así mismo, puntualizó que "se cierra un ciclo, y nos duele siempre la despedida, pero también agradecemos mucho y, en el caso personal, agradezco mucho la oportunidad de tener una relación con él, digamos que paternal, porque así lo sentía yo y pienso que él también".

Inició, como muchos, siendo su fan

Santa Rosa relató desde cómo lo conoció, hasta cuándo trabajo con Ithier por primera vez.

“Yo de niño, estoy hablando de cuatro o cinco años, me hice muy fanático del Gran Combo de Puerto Rico a través de la televisión. En algún momento lo habremos conversado a través de los años, pero luego tuve la dicha de conocerlo”, dijo.

Y añadió: “Yo amenizaba amenizaba fiestas con un grupo de aficionados que teníamos en casa de Andy Montañez, que era la Sazón, el cantante del Gran Combo de Puerto Rico y él (Ithier) acostumbraba a ir y miraba”.

“Me escuchaba cantar y demás, pero cuando yo empecé a cantar ya con la orquesta de Willy Rosario, unos años después, empecé a llegar a su casa y a conversar mucho con él. Y entonces cuando yo decido dar un paso en el año 1986 de convertirme en solista, él prácticamente me aconsejó, me dirigió. Yo fui a buscar su consejo y, desde entonces, yo creo que sí que empezamos a estrechar todavía más los lazos al punto de que yo me considero parte de la familia y él a mi“, narró.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Puedo hablar horas y horas sobre esa relación porque fue muy bonita. Yo recibí de él consejo, orientación, oportunidades, regaño, porque de vez en cuando me daba mi regaño también. Y era una relación que se convirtió en una relación paternofilial basada en el asunto de la música, de la industria musical“, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Agradezco haber tenido una relación paternal con él: Gilberto Santa Rosa y su adiós a Rafael Ithier 20:02 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: