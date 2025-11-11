El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena para celebrar 64 años de salsa

Por primera vez en su historia, la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico se presentará en el Movistar Arena de Bogotá para celebrar 64 años de trayectoria artística.

El esperado concierto será el 22 de mayo de 2026 y promete ser un homenaje a más de seis décadas de música, transformación y cercanía con el público.

Este espectáculo será un viaje por los grandes éxitos que han marcado generaciones. Los asistentes podrán cantar y bailar himnos inmortales como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé”, “Brujería” y muchos más, que resonarán por primera vez en este icónico escenario bogotano.

Uno de los momentos más emotivos será ver en escena al fundador, director y pianista Don Rafael Ithier, quien a sus 98 años continúa liderando la orquesta con la pasión que la ha caracterizado desde 1962. Él es el alma y guardián del sonido inconfundible que convirtió a El Gran Combo en La Universidad de la Salsa.

Las boletas ya están disponibles en preventa exclusiva para clientes Movistar en www.tuboleta.com, y desde el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m. iniciará la venta para el público general. ¡Asegura tu entrada para este evento histórico!

El Gran Combo no es solo una agrupación, es una institución cultural que ha mantenido su esencia intacta durante más de medio siglo. Han resistido modas y presiones de la industria sin comprometer su identidad, preservando el sonido único que los ha hecho eternos. Su repertorio es un mosaico de ritmos caribeños: bomba, plena, guaracha, merengue, bolero y salsa, consolidándolos como íconos globales.

El Gran Combo de Puerto Rico:

Fundado en 1962, El Gran Combo se convirtió en un pilar de la música puertorriqueña y antillana. Bajo el liderazgo de Rafael Ithier, dominaron la radio y la televisión, produjeron álbumes emblemáticos como Arroz con habichuelas y crearon su propio sello discográfico. Hoy, con 64 años de historia, siguen siendo símbolo de sabor, tradición y herencia afroantillana.