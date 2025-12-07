Fallece Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico y pilar de la salsa mundial

La salsa pierde hoy a uno de sus arquitectos más grandes. Rafael Ithier Natal, pianista, arreglista y director musical, falleció este 6 de diciembre de 2025 a los 99 años, según confirmó su familia.

Nacido el 29 de agosto de 1926 en Puerta de Tierra, San Juan, Ithier creció rodeado de ritmos caribeños que marcarían su destino. Desde niño mostró talento: a los 10 años tocaba guitarra y soñaba con escenarios que más tarde conquistarían el mundo.

Su carrera profesional comenzó en los años 40 con el Conjunto Hawaiano, pero el verdadero salto llegó cuando se unió al Combo de Rafael Cortijo, donde compartió tarima con el legendario Ismael Rivera.

Tras la disolución de esa agrupación en 1962, Ithier decidió crear su propia orquesta.

Así nació El Gran Combo de Puerto Rico, una institución musical que debutó el 26 de mayo de 1962 y que, con el tiempo, se convirtió en la “Universidad de la Salsa”.

Durante más de seis décadas, El Gran Combo no solo grabó más de 70 discos, sino que llevó la salsa a los cinco continentes. Su fórmula fue simple y poderosa: disciplina, respeto y un sonido inconfundible que mezclaba tradición con innovación. }

Por sus filas pasaron voces que hoy son leyenda: Pellín Rodríguez, Andy Montañez, Charlie Aponte, Jerry Rivas, Luis “Papo” Rosario, Joselito Hernández y Anthony García, intérpretes de himnos como Brujería, Me Liberé y Un verano en Nueva York.

Ithier no fue solo un músico; fue un líder que defendió la identidad puertorriqueña y convirtió la salsa en bandera cultural. Su visión empresarial mantuvo a la orquesta vigente en tiempos de cambios y crisis, logrando que El Gran Combo se presentara en escenarios tan diversos como Japón, Europa y América Latina.

Incluso en sus últimos años, Ithier seguía activo: en marzo de 2025 participó en un concierto multitudinario en Perú, demostrando que su energía era tan eterna como su música.

La noticia de su muerte ha generado una ola de reacciones. Víctor Manuelle lo calificó como “el empresario más visionario de la salsa”.

Olga Tañón expresó: “Gracias por enseñarnos tanto, por su profesionalismo y cariño”.

Desde Colombia, la orquesta Guayacán afirmó: “Su historia queda escrita en cada coro y cada timbal”.

La Sonora Ponceña resumió el sentimiento general: “Hoy el cielo recibe a un gigante”.

El cubano Rey Ruiz también lamenta la partida del maestro Rafael Ithier

Le sobreviven su esposa Carmen Soto, sus hijos Carlos y Pedro, y sus hijas Thelma, Mérida, Ivonne y Maritza. Con su partida, se cierra un capítulo glorioso, pero su legado seguirá vivo en cada fiesta, cada tarima y cada corazón salsero. Rafael Ithier no solo creó una orquesta: creó una cultura que nunca morirá.