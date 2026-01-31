Tayrona renueva su energía: primer cierre temporal del 2026

El Parque Nacional Natural Tayrona inició su primer cierre temporal del año, una medida concertada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de permitir el descanso del territorio, fortalecer la conservación ecológica y respetar los ciclos culturales ancestrales.

Desde el 1 hasta el 15 de febrero, el área protegida, que en 2025 recibió más de 818.000 visitantes, permanecerá cerrada al público bajo la estrategia denominada “Kugkui Shikasa”, un periodo que, según la cosmovisión indígena, está dedicado al saneamiento espiritual y la renovación de energías de la naturaleza.

Lea también: Llegan 105 auxiliares de policía para fortalecer la capacidad institucional en Santa Marta

Para las comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, cuyo territorio ancestral incluye el Tayrona, estos periodos de cierre también tienen un valor espiritual profundo. En su cosmovisión, el parque forma parte de la llamada Línea Negra, un tejido de lugares sagrados conectados que requieren momentos de calma para mantener el equilibrio de la vida material y natural.

“La naturaleza también necesita descansar”

Durante estos primeros 15 días de febrero, los guardaparques y personal técnico de Parques Nacionales intensificarán labores de restauración ecológica, vigilancia ambiental, educación y trabajo en conjunto con las prácticas culturales indígenas.

Lea también: Carnaval de Barranquilla llena el Malecón del Río de música y tradición este fin de semana

“La naturaleza también necesita descansar”, dijo Patricia Saldaña Pérez, jefa del Parque Tayrona, al exhortar a la población a “sumarse a esta tarea de conservación y a atender las orientaciones de los guardaparques durante el cierre”.

La reapertura de Tayrona está prevista para el 16 de febrero de 2026, cuando se retomarán las actividades ecoturísticas habituales: senderismo, disfrute de playas, avistamiento de aves, buceo y el intercambio cultural con comunidades locales y prestadores de servicios autorizados.