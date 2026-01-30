Llegan 105 auxiliares de policía para fortalecer la capacidad institucional en Santa Marta

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta anunció la incorporación de 105 nuevos Auxiliares de Policía, quienes apoyarán las labores preventivas y de control en diferentes sectores de la ciudad.

La ceremonia de incorporación se realizó en las instalaciones del Coliseo Menor, en un acto solemne donde los jóvenes auxiliares efectuaron el juramento de bandera, Durante tres meses de formación, los nuevos auxiliares recibieron una preparación orientada al fortalecimiento de sus capacidades operativas y humanas, con énfasis en:

• Derecho penal y constitucional

• Procedimiento penal

• Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

• Régimen disciplinario y ética policial

• Derechos humanos

• Seguridad operacional

• Preparación física y sistema táctico básico

• Uso responsable de las armas de fuego.

Asimismo, fueron capacitados en temas fundamentales para el servicio a la comunidad, como protección a la infancia y adolescencia, medio ambiente, turismo, patrimonio nacional, prevención ciudadana, control del espacio público y trabajo comunitario.