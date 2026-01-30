El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es un mal necesario”: economista César Pabón sobre posible aumento de las tasas de interés

Este 30 de enero el Banco de la República dará a conocer la decisión de si sube o no las tasas de interés.

Al respecto, en los micrófonos del Noticiero del Mediodía, de Caracol Radio, habló César Pabón, director ejecutivo senior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, y explicó que, en caso de subirlas, sería “un mal necesario”.

“Eso tendrá un impacto en toda la economía, es un mal necesario. Que suban las tasas de interés afecta porque si usted se interesa en sacar un crédito (cualquiera), esto tendrá repercusiones, pero todos estamos esperando que el Banco de la República aumente las tasas”, aseguró en su primera intervención.

Y agregó: “El Banco debe aumentarlas y la respuesta es muy fácil: por el incremento del salario mínimo, ese incremento del 23% cambió todos los escenarios macro y la perspectiva de inflación para este año”.

“Se debe actuar rápidamente. Es un costo en el que debemos incurrir todos, pero es el costo que debemos pagar todos por esa decisión irresponsable”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

