Presidente Petro anuncia recorte presupuestal de $16 billones

POLÍTICA

El presidente de la República, Gustavo Petro anunció recorte presupuestal de $16 billones, tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica.

En su cuenta de X, el jefe de Estado respondió a las afirmaciones que hizo en 6AM W de Caracol Radio, su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien, en resumidas cuentas, afirmó que los líos fiscales en los que hoy está el país no tienen que ver con la suspensión temporal del decreto de la Emergencia Económica, sino con un hecho probado: que el presidente no quiso hacer un recorte en el gasto que se necesitaba.

El trino del presidente dice lo siguiente: “Un economista debe decir la verdad. Recortes hemos hecho dos veces: uno por $12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. (billones).

Estos recortes suman $44 billones de pesos corrientes del gobierno. Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la escogencia de Ocampo”.

“Los recortes los hemos hecho, pero no superan la insana política económica de Banco, la Corte y Restrepo y Ocampo”, afirmó en la red social.

Las pullas al exministro Ocampo

El extenso mensaje del presidente Petro, acusa al exministro Ocampo de haber desfinanciado el presupuesto del 2024 por el adelanto de impuestos del año 2023.

“Cuánto cuesta el adelanto de impuestos hecho por Ocampo en el año 2023 y que desfinanció el 2024, y que, tiene razón, fué muy torpemente medido por Reyes, y, ¿qué representa el primer recorte de cerca de 5 billones de pesos anuales de la mitad de la reforma tributaria del 2022? Esta es la mayor irresponsabilidad de la mayoría de la Corte Constitucional al seguir a Ibañez y el magistrado Reyes en su modelo plutocrático: 5 billones anuales”.

Contra el Banco de la República.

Ayer El Banco de la República subió su tasa de interés, pasando de 9,25% a 10,25% y según el presidente Petro, “a incidencia de lo hecho por el Banco de la República no perjudica por ahora los ingresos laborales”.

“os trabajadores tienen 23% de incremento que y si la inflación esperada, concepto no científico del Banco de la República, es 6% dejaría un crecimiento real del salario del orden de 17% real. Esto es solo la primera fase. La deuda seguirá creciendo por la elevación de las tasas de interés interno y puede desatar la ansiedad del capital especulador, aumentando más el costo de endeudarse para pagar la deuda; al disminuir la ganancia del capital productivo, y al disminuir el empleo, se puede presentar una crisis del trabajo productivo y de la economía, impulsada por la tasa de interés y el capital especulativo, crisis que comienza en los bancos”.