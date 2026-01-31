No hubo quórum en Consejo Superior de la Uniatlantico: piden intervención de órganos de control

Continúa la crisis en la Universidad del Atlántico (CSU), luego de que no pudiera llevarse acabo la sesión prevista para este viernes del Consejo Superior por la inasistencia de los representantes del Gobierno Nacional.

Entre la agenda prevista para desarrollar se encontraba el estudio de la presunta inhabilidad del rector encargado, Rafael Castillo, quien tiene en su contra una medida disciplinaria, que según la Procuraduría no hay pruebas de que se haya ejecutado, por lo que adelanta dos investigaciones contra exdirectivos de la institución.

Abraham Scoll González, representante de los egresados ante el CSU, afirmó que tanto los delegados del Gobierno Nacional como los del Ministerio de Educación “no dieron la cara” y que, con esta inasistencia, “se impidió deliberar sobre asuntos cruciales para la Universidad del Atlántico”.

Scoll González enfatizó que la universidad “no puede seguir siendo rehén de la improvisación, la falta de garantías institucionales y el desinterés del Gobierno Nacional en los espacios legítimos de decisión”, y llamó a estudiantes, profesores y egresados a unirse para defender la institucionalidad.

Durante el corto desarrollo del encuentro, algunos consejeros cuestionaron la legitimidad de la posesión de Castillo, quien, según sus críticos, no cumple con los requisitos exigidos tras la sanción vigente.

De acuerdo con el líder estudiantil, “se presentó una discusión interna con el rector interventor, en la que éste atribuyó a la administración anterior la responsabilidad por la dilación en la ejecución de la mencionada sanción.”